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竹市光復路人車爭道 爭取經費改善

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
最近有新竹市民眾在臉書貼出影片直指「住在關新里和新莊里的學生，大家都是天擇的孩子」，畫面只見因機車違停，學生東閃西躲與車爭道。圖／取自臉書新竹大小事
最近有新竹市民眾在臉書貼出影片直指「住在關新里和新莊里的學生，大家都是天擇的孩子」，畫面只見因機車違停，學生東閃西躲與車爭道。圖／取自臉書新竹大小事

新竹市東區因竹科發展快速，光復路一、二段人車繁忙，但因機車違停，學生被迫與車爭道險象環生，有網友譏諷是「天擇的孩子」，市府表示，已推動步行環境改善計畫、加強取締，確保學生安全空間。

竹市關新里、新莊里學區有多所國中、小，學生上下課行經光復路一、二段時，因沒人行道，加上路邊機車違停，只好冒險走到馬路上與汽車爭道，網路流傳一段影片，學生背著書包東閃西閃，與車爭道，畫面驚悚。

一些網友譏諷關新里、新莊里學生是天擇的孩子，一名王姓婦女指出，雖然都是接送國小6年級的女兒上下課，看到學生走在光復路上，就覺得十分危險。

關新里長黃雅卿、新莊里長盧秋永說，整條光復路都很危險，也陳情很多次，但因早期設計不良，路幅很小，騎樓被占用，若從既有道路再施工人行道縮減路幅，恐怕交通更會打結，不過，關新里內很早就有規畫人行道，近期也將全面讓機車格退出人行道，並設有科技執法，減少違規停車狀況。

交通處說明，市府已爭取10項步行環境改善案，送交中央審查，其中光復路一、二段改善項目涵蓋人行空間規畫、車道配置調整、增設行人庇護空間、行穿線退縮等，待中央核定經費，並納入預算，市府將盡速辦理發包，委託後續規畫。

人行道 違停

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