桃園市長張善政贈匾「百年古蹟」 三官大帝3聖杯挑定懸掛處

桃園八德三元宮為妥善保存廟內珍貴歷史文物，唯一由廟方主動爭取、今年10月通過成市定古蹟，市長張善政特贈匾額「百年古蹟」慶賀，今前往參香並揭牌；主委呂林小鳳揭密，正殿的懸掛處是「神明揀的」，連擲3個聖杯經三官大帝應允選定。

張善政說，有252年歷史的三元宮廟體於1924年（大正13年）改建，由台灣當代知名建廟大師葉金萬主持，邀眾工藝大師合力建造，針對廟方提出的古蹟建築申請案，市府也邀國內古蹟鑑定翹楚李乾朗等6位知名教授進行現勘審查，召開桃園市古蹟與歷史建物審議會。

經討論評比，獲列席17位學者專家全數通過，日前於廟方周年慶先致贈「百年古蹟」匾額，選定今天黃道吉日吉時揭匾，與地方仕紳鄉親一起見證八德三元宮建廟252年、重建滿百年的珍貴時刻。

張表示，三元宮珍藏諸多藝術瑰寶，包括精湛的手作交趾陶、木雕、石雕及彩繪等作品，皆出自傑出工藝名家名匠之手，承載豐厚的文化底蘊，期盼三元宮成為一座「宮廟博物館」，讓更多人體驗台灣宮廟文化魅力。感謝廟方歷任管理團隊對文化資產用心保存。

他建議民眾，前往三元宮除上香祈福，也能細細品味廟內珍貴的藝術作品，感受先人留下的寶貴文化遺產。另外，他也肯定廟方與郵局合作發行紀念郵票，讓三元宮的文化價值廣為流傳，提升大眾對傳統文化認識。

三元宮主任委員暨市議員呂林小鳳介紹，廟內重要知名文化資產包括木雕大師葉金萬及徐清的鰲龍、獅座、象座與三國演義「賠了夫人又折兵」等百年雕刻名作；大陸惠安石雕大師張火廣的黃天化戰魔家四將石窗、龍虎對看堵、抱鼓石等石雕作品；交趾陶名師陳天乞的求仙、財、壽及美等四不足水車堵交趾陶與剪黏；書法名家鄭家珍及劉育英所書石柱對聯；神像雕刻大師邱家福及邱家全兄弟的三官大帝百年木刻神尊；彩繪大師蔡龍進廟門門神及樑柱彩繪，以上是三元宮的六大類古蹟。

同樣有百年歷史的還有三元宮門前中山路的成排老茄苳樹，百年前建廟時期所栽，目前被桃園市珍貴老樹列冊保護。呂林小鳳感謝張善政市府團隊協助，審查小組與專家們的肯定，讓後代有機會透過文物了解前人文化與歷史，來場跨越百年的世代交流。