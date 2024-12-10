快訊

雙城論壇恐取消？若中共持續軍事脅迫 知情人士揭3可能：我方不排除喊停

不是因為心動才臉紅！日本「蘋果病」現蹤症狀曝 台大醫揭高危險族群

朝野協商爆舌戰！韓國瑜坦言「羨慕沈伯洋髮型」 韓式幽默緩和氣氛

起重機翻覆駕駛輕傷 桃園勞檢開罰

中央社／ 桃園10日電

桃園市政府勞動檢查處今天說，平鎮區1處建案工地起重機9日翻覆造成駕駛輕傷，經查是現場作業未依職安法令規定執行，將罰雇主新台幣3萬元到30萬元；罰營造廠3萬元到15萬元。

勞檢處表示，工地從事起重吊掛作業時，移動式起重機翻覆，造成駕駛輕傷，經搶救後送醫無生命危險。

勞檢處說，經派員調查，現場作業時未依職業安全衛生法令規定執行，對移動式起重機作業未先確認地質狀況及決定吊掛作業路徑，在作業範圍屬軟弱地盤時，未採取鋪設具充分強度及足夠面積鐵板或墊料等措施防止機具翻覆。

勞檢處表示，雇主違反起重升降機具安全規則，將依法處幣3萬元到30萬元罰鍰；原事業單位（營造廠）未善盡承攬管理巡視責任，依法處3萬元到15萬元罰鍰。

勞檢處說，起重作業前及過程中應做好地基穩固檢查，必要時應加設鋼板或墊塊以增強支撐力；進行起重機正確操作與負荷評估；確保作業區域內無障礙物或干擾因素，並保持足夠安全距離。

勞檢處表示，還要確保操作人員取得相關證照，定期參加職安教育訓練，熟悉起重機操作及緊急應變程序；定期檢查與保養起重機，避免在惡劣天氣下進行起重作業，時刻注意風速變化，必要時停止作業以確保安全。

勞檢 重機 雇主

延伸閱讀

桃園辦燈會 跨年演唱會主題也超狂「燈燈燈燈」卡司15日公布

桃園羅浮里長補選4搶1 桃園檢察長俞秀端查察賄選最後一舞

高雄逃逸移工持刀刺死同鄉 一路向北逃到桃園落網

影／桃園平鎮工地吊車翻覆「卡圍牆半空」 司機墜地受傷

相關新聞

市長張善政贈匾「百年古蹟」 三官大帝3聖杯挑定懸掛處

桃園八德三元宮為妥善保存廟內珍貴歷史文物，唯一由廟方主動爭取、今年10月通過成市定古蹟，市長張善政特贈匾額「百年古蹟」慶...

桃園辦燈會 跨年演唱會主題也超狂「燈燈燈燈」卡司15日公布

2025桃園跨年演唱會相關資訊尚未公布，讓民眾相當好奇，更一度傳出找不到場地狀況，最後尋覓高鐵站前廣場用地，但該地與20...

參山處打造峨眉觀光 輔導十二寮時光村創新農村體驗

交通部觀光署參山國家風景區獅頭山轄區，近年遊客人次成長快速，繼去年輔導峨眉十二寮建立「時光村」品牌形象，今年進一步輔導落...

國土計畫法在即…桃園申請地目變更、開發案件量翻倍

國土計畫法預計明年4月實施，民眾憂新法影響土地未來開發與價值，都趕上路前變更地目或開發。桃園地政局受理地目變更案件從往年...

回響／拆房子營建廢棄物有地方去 鍾東錦推公辦民營土資場

聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣長鍾東錦今天在議會臨時會答詢，強調是供需的問題，縣府有責任...

12月15日金鐘主持人澎恰恰等現身桃園 台語演唱會免費聽

桃園市文化局主辦「2024閩南傳統藝術巡演台語歌曲演唱會」，將於12月15日下午5時30分，在中壢天德宮熱鬧登場，此次活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。