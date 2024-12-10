起重機翻覆駕駛輕傷 桃園勞檢開罰

桃園市政府勞動檢查處今天說，平鎮區1處建案工地起重機9日翻覆造成駕駛輕傷，經查是現場作業未依職安法令規定執行，將罰雇主新台幣3萬元到30萬元；罰營造廠3萬元到15萬元。

勞檢處表示，工地從事起重吊掛作業時，移動式起重機翻覆，造成駕駛輕傷，經搶救後送醫無生命危險。

勞檢處說，經派員調查，現場作業時未依職業安全衛生法令規定執行，對移動式起重機作業未先確認地質狀況及決定吊掛作業路徑，在作業範圍屬軟弱地盤時，未採取鋪設具充分強度及足夠面積鐵板或墊料等措施防止機具翻覆。

勞檢處表示，雇主違反起重升降機具安全規則，將依法處幣3萬元到30萬元罰鍰；原事業單位（營造廠）未善盡承攬管理巡視責任，依法處3萬元到15萬元罰鍰。

勞檢處說，起重作業前及過程中應做好地基穩固檢查，必要時應加設鋼板或墊塊以增強支撐力；進行起重機正確操作與負荷評估；確保作業區域內無障礙物或干擾因素，並保持足夠安全距離。

勞檢處表示，還要確保操作人員取得相關證照，定期參加職安教育訓練，熟悉起重機操作及緊急應變程序；定期檢查與保養起重機，避免在惡劣天氣下進行起重作業，時刻注意風速變化，必要時停止作業以確保安全。