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桃園辦燈會 跨年演唱會主題也超狂「燈燈燈燈」卡司15日公布

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025桃園跨年演唱會相關資訊尚未公布，讓民眾相當好奇，更一度傳出找不到場地狀況，最後尋覓高鐵站前廣場用地，但該地與2025台灣燈會場地重疊。記者翁唯真／攝影
2025桃園跨年演唱會相關資訊尚未公布，讓民眾相當好奇，更一度傳出找不到場地狀況，最後尋覓高鐵站前廣場用地，但該地與2025台灣燈會場地重疊。記者翁唯真／攝影

2025桃園跨年演唱會相關資訊尚未公布，讓民眾相當好奇，更一度傳出找不到場地狀況，最後尋覓高鐵站前廣場用地，但該地與2025台灣燈會場地重疊。桃園市觀光旅遊局回應，場地預計12月16日完成整備作業，相關硬體設備於18日進場。民眾關心的卡司15日也將會公布。

桃園跨年演唱會先前被外界一直問，更一度以為不舉辦，不過觀旅局解釋，是因為過往場地都在高鐵站前廣場，今年則要先準備台灣燈會相關事宜，原先要移師至樂天桃園棒球場外封街舉行，但五月天要唱跨年演唱會，憂心音響互相干擾，最後才決定仍於站前廣場舉行。

觀旅局說，場地預計12月16日完成整備作業，相關硬體設備於18日進場，今年主題為「燈燈燈燈」，靈感源自貝多芬第五號交響曲的經典開場樂句，熟悉而強烈的節奏感結合燈光設計，順勢帶出2025燈會主題，在歡樂的跨年夜晚為2025台灣燈會在桃園揭開序幕。

為方便民眾前往跨年，觀旅局也規畫免費接駁車，紅線（桃園火車站後站，直達機捷A18高鐵桃園站會場）、綠線（中壢火車站前站至機捷A22老街溪站）、捷運41小時不休班服務，協調桃園捷運優化疏散動線，有效分散疏運人潮、高鐵跨縣市民眾可搭乘直達會場。

而停車民眾，現場設置免費汽、機車停車場，並有部分路段開放紅黃線路邊停車，周邊還有許多公、民營停車場，停車位充足。

而民眾最關心的卡司，觀旅局說，第一波卡司預計12月15日前對外公布，超強陣容將輪番登場帶來深情、搖滾與創作等多元音樂風格，滿足所有觀眾的期待。

觀旅局長周柏吟表示，「燈燈燈燈」不僅象徵對嶄新一年的期盼，也預告2025台灣燈會即將在桃園登場。這場融合高規格燈光藝術、科技創新與親子互動的盛會，將成為城市亮點。

台灣燈會 桃園 跨年

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