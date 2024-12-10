參山處打造峨眉觀光 輔導十二寮時光村創新農村體驗

交通部觀光署參山國家風景區獅頭山轄區，近年遊客人次成長快速，繼去年輔導峨眉十二寮建立「時光村」品牌形象，今年進一步輔導落實農村旅遊體驗遊程商品化。鄰近十二寮的峨眉環湖步道也即將完工，參山處也會引入國內外觀光客來到新竹，進一步推廣農業休閒旅遊。

參山處今天在峨眉鄉十二寮「沽月日光」休憩聚落舉辦成果發表會，邀請參與輔導的店家，包括創意手工香皂、民俗植物生活運用、空間美化設計、香氛純露產品開發、草編藝術等參與，現場也邀請峨眉鄉湖光村村長林春綺及十二寮休閒商圈協會理事長徐志仁等貴賓共襄盛舉。

參山處長曹忠猷表示，參山轄區的獅頭山風景區的遊客人次近年不斷增加，因此為了深化在地旅遊體驗，參山處在峨眉十二寮地區進行觀光產業輔導，包括輔導重點著重職人培訓與工藝傳承，遴選願意長期接受培訓的在地青年與業者，藉由專業老師的指導培養傳承工藝的興趣，深根地方產業，建立特色產業品牌形象，再以故事行銷帶動消費者認同與支持。

這次開發包括創意手工香皂、民俗植物生活運用、空間美化設計、香氛純露產品開發、草編藝術等共五個單元，成果豐碩，也朌未來能夠讓更多旅客體驗在地、永續的綠色旅遊。

曹處長也指出，鄰近十二寮的峨眉環湖步道也即將完工，參山處也會引入國內外觀光客來到新竹，讓遊客可以在這裡手作體驗，甚至能夠讓大家帶回去紀念，盼將峨眉地區打造為國際觀光景點。

參山處指出，今年經由培訓計畫研發左手香、月桃、五葉松、馬告、土肉桂等5種純露產品，以及以純露為基底製作5種手工香皂，以及3種DIY體驗服務〈草編藝術、純露、手工香皂DIY〉，帶動產業升級與衍生效益。

值得一提的是，月桃、五葉松、左手香等三種純露，輔導業者已於9月通過SGS檢驗，隨後設計產品標籤，再送交生技公司〈GMP國際認證〉委託裝填與貼標，取得工廠登記字號後，將成為正式上架的純露化妝水商品，由此可證產業輔導案對於地方產業發展的重要性。