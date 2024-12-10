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國土計畫法在即…桃園申請地目變更、開發案件量翻倍

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國土計畫法預計明年4月上路，桃園地政局今年申請地目變更、開發計畫案件量倍增，人力非常吃緊。記者陳俊智／攝影
國土計畫法預計明年4月上路，桃園地政局今年申請地目變更、開發計畫案件量倍增，人力非常吃緊。記者陳俊智／攝影

國土計畫法預計明年4月實施，民眾憂新法影響土地未來開發與價值，都趕上路前變更地目或開發。桃園地政局受理地目變更案件從往年170件倍增到330件，申請開發計畫也從10多件增加到20多件，人力負擔大。地政局表示，明年會再補充人力處理。

民進黨桃園市議員黃瓊會指出，由於國土計畫法即將上路，許多民眾都趕著送件，基層已經反映「申請案幾乎癱瘓地政局」，希望局處首長重視，不要讓員工過勞

國民黨桃園市議員張桂綿表示，國土計畫法尚未實施，很多細節都不明確，民眾會緊張，眼看上路期程接近，民眾也會擔心申請案進度，很怕被擱置；同黨議員徐其萬則批，政府推動政策，沒有嘉惠民眾，反而造成民眾恐慌，實在不應該。

地政局說，民眾申請地目變更多半是農地變交通用地或甲種建地，開發計畫則有集合住宅、渡假村等多元面向，前者申請程序相對單純，已經消化200多件，剩下120多件，後者因審查項目繁多、資料補正需時間，案件通常要1年到1年半才會跑完，目前仍是20多件。

地政局長蔡金鐘坦言今年申請案爆量，處理人員已盡力審核消化，也有提醒民眾國土計畫法上路後，未通過的申請案因得適用新法而作廢，建議沒把握感再上路前通過的案件不要申請，避免浪費規畫費，但擔心上路日期往後延，申請案再爆量，已爭取人力，預計明年能增加5、6人協助處理案件。

國土計畫法 桃園 農地

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