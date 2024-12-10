回響／拆房子營建廢棄物有地方去 鍾東錦推公辦民營土資場

聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣長鍾東錦今天在議會臨時會答詢，強調是供需的問題，縣府有責任讓鄉親拆房子營建廢棄物有地方去，推公辦民營土石方資源處理場，並且土地二次利用提升價值。

專題中的苗栗現場在後龍鎮龍港里山區非法傾倒地點，一再被濫倒，苗栗地檢署強調，先前羈押10人、扣案16輛聯結車，並指揮警方持續追緝在逃主嫌到案中，絕不寬貸。

營建廢棄濫倒破壞環境，暴利背後疑有黑道、地方勢力介入，聯合報「陽光行動」專題探討，苗栗縣議會今天臨時會，議員張志宇特別拿出聯合報詢問，大矽谷計畫在即，鍾東錦對於營建廢棄物亂象，及去化問題的看法。

鍾東錦認為聯合報專題很正面，他說，這是供需的問題，政府單位一定要面對，而不是躲避閃躲，有責任讓業者可以施工，鄉親拆房子的營建廢棄物有地方去，如果公辦民營土資場達到供需平衡，不僅抑制價格，而且土地二次利用，原來土地不值錢，土方填滿後，做農場等用途提升價值。

此外，苗栗縣的學校、房子，許多都是1960年代蓋的，現在一定會大量產生營建廢棄物，那產生營建廢棄物，希望有更多的分類場，但因為收受分類完，只有能燃燒的送焚化爐，至於剩下的磚塊等沒有去處，其實土資場是可以處理。

鍾東錦指出，但土資場設立碰到抗爭問題，部分民意代表用恐嚇、用謊話，以致阻力重重，希望民意代表相對了解這個事業，民意代表是意見領袖，應該是要善意溝通，甚至可以去找人來投資設場就近監督。