快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

回響／拆房子營建廢棄物有地方去 鍾東錦推公辦民營土資場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣議員張志宇今天在議會臨時會詢問縣長鍾東錦（圖）。記者范榮達／攝影
聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣議員張志宇今天在議會臨時會詢問縣長鍾東錦（圖）。記者范榮達／攝影

聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣鍾東錦今天在議會臨時會答詢，強調是供需的問題，縣府有責任讓鄉親拆房子營建廢棄物有地方去，推公辦民營土石方資源處理場，並且土地二次利用提升價值。

專題中的苗栗現場在後龍鎮龍港里山區非法傾倒地點，一再被濫倒，苗栗地檢署強調，先前羈押10人、扣案16輛聯結車，並指揮警方持續追緝在逃主嫌到案中，絕不寬貸。

營建廢棄濫倒破壞環境，暴利背後疑有黑道、地方勢力介入，聯合報「陽光行動」專題探討，苗栗縣議會今天臨時會，議員張志宇特別拿出聯合報詢問，大矽谷計畫在即，鍾東錦對於營建廢棄物亂象，及去化問題的看法。

鍾東錦認為聯合報專題很正面，他說，這是供需的問題，政府單位一定要面對，而不是躲避閃躲，有責任讓業者可以施工，鄉親拆房子的營建廢棄物有地方去，如果公辦民營土資場達到供需平衡，不僅抑制價格，而且土地二次利用，原來土地不值錢，土方填滿後，做農場等用途提升價值。

此外，苗栗縣的學校、房子，許多都是1960年代蓋的，現在一定會大量產生營建廢棄物，那產生營建廢棄物，希望有更多的分類場，但因為收受分類完，只有能燃燒的送焚化爐，至於剩下的磚塊等沒有去處，其實土資場是可以處理。

鍾東錦指出，但土資場設立碰到抗爭問題，部分民意代表用恐嚇、用謊話，以致阻力重重，希望民意代表相對了解這個事業，民意代表是意見領袖，應該是要善意溝通，甚至可以去找人來投資設場就近監督。

他強調，公辦民營土資場，縣府基於公益評估地點，如果適合就與鄉親溝通，因為是公家單位，可以掛保證回饋機制絕對不會改變，要求業者進用在地居民，一來上班、二來監督，苗栗自己解決自己的營建廢棄物問題。

聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣議員張志宇（圖）今天在議會臨時會詢問縣長鍾東錦。記者范榮達／攝影
聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣議員張志宇（圖）今天在議會臨時會詢問縣長鍾東錦。記者范榮達／攝影

廢棄物 苗栗縣 鍾東錦

延伸閱讀

避免異味恐慌 桃竹竹苗拍板空汙、水汙跨縣市通報監測

苗縣食品衛生管理分級評核 今年共有119家業者獲認證

為苗栗設科學園區實驗中學請命 鍾東錦批國科會從中作梗

苗栗史上最大耶誕節系列活動 苗北、苗南PK

相關新聞

參山處打造峨眉觀光 輔導十二寮時光村創新農村體驗

交通部觀光署參山國家風景區獅頭山轄區，近年遊客人次成長快速，繼去年輔導峨眉十二寮建立「時光村」品牌形象，今年進一步輔導落...

國土計畫法在即…桃園申請地目變更、開發案件量翻倍

國土計畫法預計明年4月實施，民眾憂新法影響土地未來開發與價值，都趕上路前變更地目或開發。桃園地政局受理地目變更案件從往年...

回響／拆房子營建廢棄物有地方去 鍾東錦推公辦民營土資場

聯合報今天「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣長鍾東錦今天在議會臨時會答詢，強調是供需的問題，縣府有責任...

12月15日金鐘主持人澎恰恰等現身桃園 台語演唱會免費聽

桃園市文化局主辦「2024閩南傳統藝術巡演台語歌曲演唱會」，將於12月15日下午5時30分，在中壢天德宮熱鬧登場，此次活...

航空城拆遷戶蓋新家…公共設施竟擋門口惹怨 議員：非個案

桃園市議員徐其萬指出，航空城徵收拆遷戶取得配地（安置街廓）後開始蓋新家，不過陸續接到拆遷戶反映，街廓要規畫住家車輛進出，...

桃園敬老卡使用率低…議員籲折抵掛號費 市府回應了

桃園市敬老愛心卡每月補助800點，但僅約2%長者用完額度，藍綠議員齊批「福利看得到用不到」，要求擴大使用範圍。社會局回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。