12月15日金鐘主持人澎恰恰等現身桃園 台語演唱會免費聽
桃園市文化局主辦「2024閩南傳統藝術巡演台語歌曲演唱會」，將於12月15日下午5時30分，在中壢天德宮熱鬧登場，此次活動邀請超級夜總會3位主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，及多位實力派歌手如荒山亮、賴銘偉等帶來經典歌曲，活動免費入場絕不能錯過。
文化局表示，此次演出配合中壢天德宮廟慶平安好年冬，特別邀請獲金鐘獎的超級夜總會3位主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，及多位實力派歌手荒山亮、郭忠祐、李子森、賴銘偉、杜忻恬等藝人帶來精采演出，每位歌手將演唱多首經典台語歌曲，加上主持群逗趣的互動，絕對讓現場觀眾捧腹大笑，活動內容精彩可期。
中壢天德宮成立於1987年，主祀「財神」三田都千歲、「戲神」田都元帥，田都元帥是傳統藝術的守護神，為桃園地區規模最大的田都元帥宮廟。張住持生弘揚千歲爺公慈悲精神，熱心公益推廣閩南及傳統民俗文化，為發揮宗教的社會服務功能，長年辦理孝親楷模選拔、孝親講座、健康講座、書法比賽、贊助學童教育獎助金及認養弱勢孩童學費等公益活動，更於今年獲頒本市桃園市績優公益宗教團體。
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