12月15日金鐘主持人澎恰恰等現身桃園 台語演唱會免費聽

桃園市文化局主辦「2024閩南傳統藝術巡演台語歌曲演唱會」，將於12月15日下午5時30分，在中壢天德宮熱鬧登場，此次活動邀請超級夜總會3位主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，及多位實力派歌手如荒山亮、賴銘偉等帶來經典歌曲，活動免費入場絕不能錯過。

文化局表示，此次演出配合中壢天德宮廟慶平安好年冬，特別邀請獲金鐘獎的超級夜總會3位主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，及多位實力派歌手荒山亮、郭忠祐、李子森、賴銘偉、杜忻恬等藝人帶來精采演出，每位歌手將演唱多首經典台語歌曲，加上主持群逗趣的互動，絕對讓現場觀眾捧腹大笑，活動內容精彩可期。