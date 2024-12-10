航空城拆遷戶蓋新家…公共設施竟擋門口惹怨 議員：非個案

桃園市議員徐其萬指出，航空城徵收拆遷戶取得配地（安置街廓）後開始蓋新家，不過陸續接到拆遷戶反映，街廓要規畫住家車輛進出，但是門口前面有路燈或消防栓不同的設施，不僅影響施工車輛進出，未來房子蓋好入住汽機車進出都受限制。

徐其萬表示，航空城拆遷戶參加區段徵收取得土地重建家園，因為受到鄰近桃園國際機場影響，幾乎都是清一色的透天房子獨門獨戶，少部分合建。按照機場及附近地區特定區計畫土地使用分區停車管制規定，建築樓地板面積在250㎡（含）以下，應留設汽機車各一停車空間，有的徵收戶配地較大或合建，需申更多的停車空間，車輛要經過人行道再接計畫道路。

另外，有的拆遷戶取得土地申請建造以後，才發現家門口有路燈或消防栓標誌立牌、號誌控制箱、共同管道人孔蓋、植栽帶、電氣設備等公共設施，這些設施讓住家未來進出相當困難，再申請遷移勞民傷財。民眾吐槽，當初在預留公共設施的時候，為什麼不一次就到位，讓住家車輛順利進出，現在不只政府要遷移這些公共設施，有的拆遷戶甚至要申請變更建照，話豈不是浪費大家的時間和金錢。

徐其萬和部分里長請來相關單位會勘，讓市府航空城工程處、台電、自來水單位和交通部工程單知道位哪些設施必須遷移。一行人會勘大園區大海段的4戶合建案，從住戶提供的設計圖來看，未來進出將受到嚴重影響，徐其萬強調這不僅僅是個案，更是航空城開發區安置街廓的通案。

航空城工程處總工程師林坤德說明，如果有影響拆遷戶家園重建施工，將專案優先邀集各相關單位辦理遷移，如果現階段不影響施工，未來將開放民眾申請遷移，會再邀集各相關單位會勘做適當處置。

圳頭里長卓榮騰提到，現階段的路緣石都已完成設置，未來車子要如何開到道路上，工程處也回復，建議未來若是有車道出入口，路緣石應改可跨式或斜坡式，讓住戶能夠銜接計畫道路。菓林里長陳錫達也指出，菓林很多徵收戶重建都規畫雙車位，幾乎面寬都是車道，公共設施未來一定影響車輛進出，航工處同意若有較特殊個案，將專案協助辦理。

徐其萬說，公共設施有很多種類，可遷移、可下地，都是比較好處理的，但是因為電纜地下化的關係，台電的變電箱是必要的存在，桃園航空城許多安置街廓因臨路沒有中央分隔島，變電箱都設置在人行道體積不小，政府在配地時沒向徵收戶說明，雖然航工處表明電氣設備基座可縮小與微調，但是能縮到多小還是要讓拆遷戶知道，讓他們請建築師設計房型時因應。另有關臨時水、電的需求，航工處也說明，安置區塊將於今年底全部完成。