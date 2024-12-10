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桃園敬老卡使用率低…議員籲折抵掛號費 市府回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市敬老愛心卡補助點數使用率低，議員要求市府擴大使用範圍。社會局回應，未來是否放寬補助掛號費，將與衛生局評估後研議。示意圖。本報資料照片
桃園市敬老愛心卡補助點數使用率低，議員要求市府擴大使用範圍。社會局回應，未來是否放寬補助掛號費，將與衛生局評估後研議。示意圖。本報資料照片

桃園市敬老愛心卡每月補助800點，但僅約2%長者用完額度，藍綠議員齊批「福利看得到用不到」，要求擴大使用範圍。社會局回應，票卡點數補助屬「自辦福利」，非法定社會福利支出，未來是否放寬折抵掛號費和YouBike電輔車，將與衛生局及交通局評估後研議。

桃園市敬老愛心卡自2009年推行以來，累計發放逾33萬張，卡片可用於大眾運輸工具及國民運動中心，每月提供800點額度，然而許多長者反映「住家離運動中心太遠」、「不常長途移動」，導致點數難以用罄。

議員張肇良、陳雅倫表示，敬老愛心卡在中壢、桃園等都會區使用率較高，但龍潭、龜山等地郊區使用率相當低，尤其當地缺乏完善大眾運輸，沒有捷運、鐵路，公車班次少、又沒有國民運動中心，導致長者難以善用這項福利。

張肇良說，現行政策主要用於鼓勵長者搭乘大眾運輸工具，但愛心計程車難以預約、部分地區計程車缺乏刷卡設備，都讓使用項目過於受限，建議使用範圍應擴及農會、醫療掛號費等服務。

議員林政賢指出，其他縣市如台中市及新竹市的敬老愛心卡政策較靈活，可用於就醫部分負擔及購買民生用品，桃園市應檢討，以符合長者需求。

社會局表示，票卡點數補助屬「自辦福利」，非法定社會福利支出，市府先前曾被審計處點名應依財政能力檢討政策，若開放點數轉換為購物金，與鼓勵長者外出走動維持健康的政策立意不符，暫不考慮。

對於議員建議擴大納入掛號費折抵及YouBike2.0電輔車等項目，社會局回應，將與衛生局及交通局評估研議；現階段市府每年針對65歲以上長者發放1萬元敬老金，包含三節禮金及重陽敬老禮金，直接匯入長者帳戶，長輩使用經費可以更彈性。

大眾運輸 愛心 桃園 議員

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