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回響／營建廢棄濫倒毀國土 楊文科：竹縣全力防堵導入GPS管制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科表示，竹縣已建立檢警農工環的平台，要求快速處理。記者郭政芬／攝影
楊文科表示，竹縣已建立檢警農工環的平台，要求快速處理。記者郭政芬／攝影

聯合報今天報導「國在山河廢」陽光行動，直擊全台各地營建廢棄物濫倒毀國土，新竹縣長楊文科今天早上在縣務主管會報中，特別詢問各主管機關來釐清案件的權責單位，楊文科表示，竹縣已建立檢警農工環的處理平台，要求快速處理。他也建議中央國土署和環境部的權責應更精準區分，才能讓執行單位處理上更清楚。

楊文科今天表示，針對土石方和營建廢棄土的處理問題，很多不肖業者會往某些縣市去傾倒，傷害國土，造成農田無法復工，針對此狀況，他今天特別在縣務主管會報中，檢討竹縣是否有類似情況發生。

楊文科表示，新竹縣已建立檢警農工環的處理平台，只要發生傾倒事件，民眾檢舉通報警局，警察將立即到場，協同環保局、農業處、工務處到現場了解，立即依規查扣移至地檢署偵辦，目前為止，新竹縣嚴密的處理傾倒問題，雖然轄內仍會發生，但都要求快速處理。

楊文科呼籲中央未來在制定法律時，應該要更清楚，讓執行單位更方便，尤其是在傾倒土方和剩餘土石方時，一旦夾雜鋼筋、磚塊的廢棄土，若是量不多，如何判斷這是剩餘土石方還是營建廢棄土？這兩種的處理辦法不同，攸關於國土署的主辦和環境部主管權責，如何更精準的區分，非常重要。

此外，楊文科還說，管理機制非常重要，新竹縣工務處近期將執行新的政策，包含在核准棄置合法土石方時，將導入GPS來管制，從中掌握車輛的路線過程，直接進入到合法的土石場。地方也需要有合法的土石方場，不讓不肖業者到處傾倒，造成山河變色，這非常不道德，新竹縣會全力防堵，盼望各界能一起來合作。

工務處長戴志君表示，針對營建土方的管理，最近在著手處理因應國土署建立的GPS定位，新竹縣正進行整體規畫案，將相對應的法規和現場車輛如何施作，會做整體性規畫來配合政策。此外，新竹縣市屬於共同生活圈，竹市在今年進行修正土石方管理自治條例，竹縣預計待整體規畫完成後，明後年來修正竹縣土石方自治條例。

新竹縣長楊文科今天早上在縣務主管會報中，特別詢問各個主管機關，釐清案件的權責單位。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天早上在縣務主管會報中，特別詢問各個主管機關，釐清案件的權責單位。記者郭政芬／攝影

主管 新竹 楊文科

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