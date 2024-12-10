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別翩然的走…桃園衛生局「心情溫度計」26站免費諮詢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市有26個心裡面談諮詢服務據點，提供免費一對一心理諮詢。圖／衛生局提供
桃園市有26個心裡面談諮詢服務據點，提供免費一對一心理諮詢。圖／衛生局提供

桃園衛生局表示，全桃園設有26個心裡面談諮詢服務據點，包括4處社區心理衛生中心，提供免費一對一心理諮詢面談服務，可透過桃園市社區心理衛生中心網站預約，或撥打專線（03）3325880有專人協助。另有生命線1995、張老師1980或24小時安心專線1925電話協談，透過專業人員傾聽與陪伴度過低潮。

衛生局指出，生命中常因為生理病痛，與家人間的互動及伴侶的相處、課業問題，職場工作或經濟壓力等，可能導致生理及心理不適，一個人驟然離世更帶給家人、朋友或關注者無限傷感，也許是短暫的、也可能是持續好一段時間。

衛生局強調，在現代生活步調快速且緊湊的情況下，心理健康問題較難被察覺，因此鼓勵大家能共同揮自殺防治守門人「1問、2應、3轉介」，及時伸出援手、陪伴其尋求專業資源，以度過情緒低潮期。

衛生局說明，自殺行為是從「想法」到「行動」的漸進過程，許多自殺的行為背後，可能存在某一些形式的線索或警訊，可能以口語或行為的方式表現，也可由其所處狀態判斷，每一個感到迷茫或絕望的人，都希望被接住這樣的感受與情緒，因此，關懷與支持的重要是讓他們知道並不孤單、不須獨自面對。

自殺防治守門人「1問、2應、3轉介」是指當我們察覺到他人的求助訊息時，能主動關懷詢問積極傾聽，並適當回應與陪伴，協助其進一步連結醫療或心理衛生相關資源。衛生局長賈蔚呼籲市民朋友，即使忙碌的生活中，也不要忘記關心自己的情緒狀態，歡迎市民朋友上網運用「自我檢測心情溫度計」（BSRS-5），透過6項題目線上篩檢從心理衛生資源，找回自己的生活步調，如總分15分以上且自殺想法有2分，建議尋求專業輔導或精神科治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛生局在網站提供心情溫度計，藉由量化可以了解自己的心情，有需要的話可以求助免費心理諮詢服務。圖／衛生局提供
衛生局在網站提供心情溫度計，藉由量化可以了解自己的心情，有需要的話可以求助免費心理諮詢服務。圖／衛生局提供

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