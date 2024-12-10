快訊

好市多「自助碎洋蔥」重出江湖！網興奮喊1物：希望一起回歸

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

消保服務無礙升級 竹市消保官辦公室搬到這裡了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
劉興振說明，消費者服務中心暨消保官辦公室，新設有寬敞舒適的洽公區，並增設1樓外牆服務鈴及2樓沙發等待區，來提供行動不便者更友善的服務環境。圖／新竹市府提供
劉興振說明，消費者服務中心暨消保官辦公室，新設有寬敞舒適的洽公區，並增設1樓外牆服務鈴及2樓沙發等待區，來提供行動不便者更友善的服務環境。圖／新竹市府提供

為提供新竹市民更優質、便捷的消費者保護諮詢及申訴服務，新竹市消費者服務中心暨消保官辦公室昨搬遷至新竹市中央路107號2樓，位於新竹市稅務局斜對面，交通更便利，新的辦公空間寬敞舒適，除方便民眾查找，更新增無障礙服務。

代理市長邱臣遠表示，市府積極盤點公務人力、整合行政資源、簡併機關組織，建構精實有效率的行政團隊，致力解決市民日常生活遇到的疑難雜症，強化為民服務能量。消保官辦公室新址的落成，代表市府對消費者權益的重視，提供民眾更周全且完善的優質服務，打造「安居科技城，幸福真永遠」的美好城市。

消保官劉興振指出，新竹市消費力旺盛，近年來消費爭議申訴案件也隨之增加。10年前新竹市年度消費申訴案件約700餘件，去年已達2252件，今年截至目前為止則有1850件，預計全年仍會突破2000件。但過去服務人力僅有1位消保官和1位承辦人，案件負荷量極大。感謝邱代臣遠體察基層需求，拍板增編1位消保官，並指示完成消保官辦公室搬遷，除同仁可舒緩案件數量，更提升服務品質與服務量能，。

劉興振說明，消費者服務中心暨消保官辦公室，新設有寬敞舒適的洽公區，並增設1樓外牆服務鈴及2樓沙發等待區，來提供行動不便者更友善的服務環境。未來將持續秉持專業、效率、熱忱的服務精神，為消費者權益把關。民眾如有任何消費問題，歡迎隨時前往新辦公室（新竹市中央路107號2樓）親洽，或撥打全國消費者服務專線1950尋求協助。

消保官劉興振指出，新竹市消費力旺盛，近年來消費爭議申訴案件也隨之增加。10年前新竹市年度消費申訴案件約700餘件，去年已達2252件，今年截至目前為止則有1850件。圖／新竹市府提供
消保官劉興振指出，新竹市消費力旺盛，近年來消費爭議申訴案件也隨之增加。10年前新竹市年度消費申訴案件約700餘件，去年已達2252件，今年截至目前為止則有1850件。圖／新竹市府提供

新竹 消保官 消費者

延伸閱讀

理想汽車電動車OTA 需等51分鐘 愛妻臨盆改叫車送醫

創意競賽寓教於樂 竹市健康嘉年華活動14日登場

桃市房產熱 消保官稽查5案不合格其中1案罰215萬

接力護台灣隊伍抵竹市 信賴之友會聲援陪走力挺

相關新聞

「天擇的孩子」冒險走馬路 行人地獄成關新里學童日常

新竹市東區因竹科發展快速，不過最近有網友在臉書貼出影片直指「住在關新里和新莊里的學生，大家都是天擇的孩子」，畫面只見因機...

回響／營建廢棄濫倒毀國土 楊文科：竹縣全力防堵導入GPS管制

聯合報今天報導「國在山河廢」陽光行動，直擊全台各地營建廢棄物濫倒毀國土，新竹縣長楊文科今天早上在縣務主管會報中，特別詢問...

別翩然的走…桃園衛生局「心情溫度計」26站免費諮詢

桃園市衛生局表示，全桃園設有26個心裡面談諮詢服務據點，包括4處社區心理衛生中心，提供免費一對一心理諮詢面談服務，可透過...

消保服務無礙升級 竹市消保官辦公室搬到這裡了

為提供新竹市民更優質、便捷的消費者保護諮詢及申訴服務，新竹市消費者服務中心暨消保官辦公室昨搬遷至新竹市中央路107號2樓...

桃園日照資源 挨批分配不均

桃園市日照服務資源涵蓋率相差懸殊，若以2028年長照需求人口數計算，桃園、中壢、楊梅、龜山等地達7成，平鎮、龍潭、八德、...

空汙、水汙 桃竹竹苗跨縣市通報

桃竹苗地區近年屢傳工廠、掩埋場火警，下風處鄰近縣市因此遭空汙危害。桃竹竹苗區域治理平台會議昨天開會，4縣市長拍板成立跨縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。