消保服務無礙升級 竹市消保官辦公室搬到這裡了
為提供新竹市民更優質、便捷的消費者保護諮詢及申訴服務，新竹市消費者服務中心暨消保官辦公室昨搬遷至新竹市中央路107號2樓，位於新竹市稅務局斜對面，交通更便利，新的辦公空間寬敞舒適，除方便民眾查找，更新增無障礙服務。
代理市長邱臣遠表示，市府積極盤點公務人力、整合行政資源、簡併機關組織，建構精實有效率的行政團隊，致力解決市民日常生活遇到的疑難雜症，強化為民服務能量。消保官辦公室新址的落成，代表市府對消費者權益的重視，提供民眾更周全且完善的優質服務，打造「安居科技城，幸福真永遠」的美好城市。
消保官劉興振指出，新竹市消費力旺盛，近年來消費爭議申訴案件也隨之增加。10年前新竹市年度消費申訴案件約700餘件，去年已達2252件，今年截至目前為止則有1850件，預計全年仍會突破2000件。但過去服務人力僅有1位消保官和1位承辦人，案件負荷量極大。感謝邱代臣遠體察基層需求，拍板增編1位消保官，並指示完成消保官辦公室搬遷，除同仁可舒緩案件數量，更提升服務品質與服務量能，。
劉興振說明，消費者服務中心暨消保官辦公室，新設有寬敞舒適的洽公區，並增設1樓外牆服務鈴及2樓沙發等待區，來提供行動不便者更友善的服務環境。未來將持續秉持專業、效率、熱忱的服務精神，為消費者權益把關。民眾如有任何消費問題，歡迎隨時前往新辦公室（新竹市中央路107號2樓）親洽，或撥打全國消費者服務專線1950尋求協助。
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