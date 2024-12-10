「天擇的孩子」冒險走馬路 行人地獄成關新里學童日常

新竹市東區因竹科發展快速，不過最近有網友在臉書貼出影片直指「住在關新里和新莊里的學生，大家都是天擇的孩子」，畫面只見因機車違停，學生只好走在馬路上，與公車、汽車爭道，畫面驚悚。市府表示，已推動步行環境改善計畫、加強取締。

關埔重劃區因鄰近竹科地段佳，近年建商更是不斷推出新建案，其中關新里9年前從關東里與新莊里分整出來，新設不到10年人口已衝破6000人。然而，關新里與新莊里學區內有關東國小、龍山國小、關埔國小、光武國中與新科國中等，學生人數眾多，但學生上下課行經光復路一、二段時，卻因沒有人行道加上路邊機車違停，只好冒險走到馬路上與汽車爭道。

有網友在臉書「新竹大小事」貼出影片，只見學生背著書包先是閃過左側違停的機車走到馬路上，迎面而來一輛汽車就快要撞上，還有機車也接著迎面駛來，學生走遠不久後，又有一輛公車經過，學生就這樣東閃西閃，與車爭道，畫面十分驚悚。

這則貼文也引起網友熱烈討論，已有超過1688多人關注，留下663則留言，有網友感嘆：「做得出3nm的晶片，做不出3m的人行道」、「行人地獄絕非浪得虛名」、「以前的天擇是優良品種留下來，現在是低端違規仔抹殺守規矩的人」、「號稱科技城，全台最富里」、不過也有網友認為「這不只關新里和新莊里吧？我看全台灣都有這樣」。

新竹市交通處表示，市長高虹安與代理市長邱臣遠推動步行環境改善計畫，目前已有24所學校的通學步道獲得國土署核准，並計畫在超過100個路口進行安全與步行環境的提升，相關計畫正積極執行中。

交通處說明，今年市政府已爭取10項步行環境改善案，已送交中央審查，內容包括對12公尺以上道路進行步行環境總體檢，以及光復路一、二段的整體規畫。其中，光復路一、二段的改善項目涵蓋人行空間規畫、車道配置調整、增設行人庇護空間、行穿線退縮及轉角外推人行道等。待中央核定經費並完成納入預算，市府將盡速辦理發包，並委託顧問公司進行後續規畫。