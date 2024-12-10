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桃園日照資源 挨批分配不均
桃園市日照服務資源涵蓋率相差懸殊，若以2028年長照需求人口數計算，桃園、中壢、楊梅、龜山等地達7成，平鎮、龍潭、八德、復興卻僅3成多，民代籲市府檢討。社會局回應，桃市推動「一國中學區一日照機構」完成率達84%，會持續推動增設。議員黃敬平昨在議會工作報告時質詢，表示平鎮區近23萬人口，高居桃市第三，日照服務資源卻與人口數成反比，且其他行政區也有長照機構不足窘境，社會已步入老人化，市府須通盤檢討。議員謝美英認為，新建日照機構對高度開發的都市地區來說，取得場地是最大挑戰，不僅土地及建物成本高，舊房舍改建還須符合長照機構建管、消防和土地的嚴格規範；衛福部長照司鼓勵日照中心進入校園閒置空間，目前以高雄市推5所最多、雙北各2所，桃園仍掛零，社會局要加把勁。社會局回應，桃市共54個國中學區，目前已在50個學區布建日照機構，完成率約84%；若以今年長照需求人口數計算，桃園、中壢等區達8、9成，平鎮、龍潭、八德、復興4區涵蓋率約4成5。社會局長陳寶民說，設立日照機構有一定門檻，除空間應至少60坪外，另需符合土地、建築及消防相關法規，人員須具護理師或社工員等專業資格；許多校舍因建築法規不符、屋齡老舊及修繕成本過高等因素，也無法納入規畫，市府會持續尋覓合適場址，鼓勵民間投入日照服務。
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