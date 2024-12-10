空汙、水汙 桃竹竹苗跨縣市通報

桃竹苗地區近年屢傳工廠、掩埋場火警，下風處鄰近縣市因此遭空汙危害。桃竹竹苗區域治理平台會議昨天開會，4縣市長拍板成立跨縣市通報平台，由24小時待命的消防局彼此聯繫，轉通報到轄區環保局監測，並加碼把水汙染事件也跨區域通報，守護區域空氣與水域品質。

桃竹竹苗區域平台成立9年，昨下午在新竹市舉行首長會議，新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦親自出席，討論今年新增的12項合作提案，涵蓋環保、治安、國土計畫等跨區域議題。

新竹市消防局提案指出，桃竹竹苗環境緊鄰，當發生非典型建築物大型或廣域火災，火勢無法立即撲滅或長時間燃燒，造成跨縣市空汙問題，建議透過24小時待命的119專線，通報所屬縣市環保局檢測空品，讓民眾及早因應，也避免因異味而恐慌。

新竹縣新豐掩埋場近年頻自燃，下風處新竹市民聞到空汙惡臭，楊文科允諾會徹底改善新豐掩埋場，預防自燃再發生；鍾東錦說，新竹縣市和苗栗交界常飄惡臭，呼籲縣市環保局聯合稽查三不管地帶，「一發生汙染案就都到場，取締、處分不肖業者，讓空氣更好。」

張善政坦言，之前桃園火警也影響到新竹，大家患難與共，過往也有桃園的水汙染流到位於新竹縣的下游處，建議也要納入水汙染。邱臣遠裁示，加強因火警可能造成廣域空汙案件通報機制，並且納入水汙染，要求各縣市消防局、環保局加強橫向聯繫。

桃竹竹苗區域治理平台會議也討論多項合作，包含加強危險駕駛與權利車偵查、圖書一證通推廣、原住民土地業務交流與國土區畫等跨區域議題。針對國土計畫制度下如何保障原住民族既有居住權，桃園市都發局建議各縣市合作，促進原住民新增住宅使用可放寬申請彈性，邱臣遠昨表示，此案由桃園主政，待彙整其他區域共識來推動。