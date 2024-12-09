聽新聞
0:00 / 0:00
副處長、科長降調…竹市人事大地震引議 市府：尊重生涯規畫
新竹市政府一級主管日前發布調動，今天人事正式生效，其中有副處長降調為科長、科長降調為專員，也有專業在環境生態領域卻被調至民政處長等，引發討論。對此，新竹市府回應，期望在職務輪調中，讓高階主管有更加豐富的行政歷練、熟悉各項職責，另也尊重個別主管的生涯規畫。
新竹市政府上周突然發布人事調動，多位局處首長異動，城市行銷處處長嚴翊琦調任產業發展處處長、副處長呂清松調任產業發展處副處長；產業發展處處長許智堡調任行政處處長、副處長洪明仕調任民政處副處長。
城市行銷處處長由勞工及青年處林昱志處長接任、副處長由市府簡任秘書謝濬鴻調任，勞工及青年處處長一職則延攬吳達偉接任，今天起正式進行業務調整。
其中，民政處副處長的陳麗琪降調兵役科長、國際與大陸事務科長蕭明恩降調為專員，而產業發展處前副處長洪明仕具有漁業、環境生態等背景，也曾擔任過環保局副局長、城市行銷處副處長，以及市立動物園園長等職位，這次被調任為民政處副處長，也引發討論。
對此，新竹市政府回應，這次業務調整除了配合組織改造調整市政團隊外，也期望在職務輪調中，讓市府團隊的高階主管有更加豐富的行政歷練、熟悉各項職責，強化為民服務能量。同時，本次調整也尊重個別主管的生涯規畫，並因應當前市政發展步調，調整更加專業、更具效率的市府團隊，提供市民朋友更周全且完善的服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言