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桃竹竹苗4首長今攜手行銷庇護工場 呼籲各界多加支持
為促進弱勢就業平權與勞動參與，「桃竹竹苗庇護工場聯合行銷記者會」今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓盛大舉行。4縣市首長共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮，歡迎社會大眾與科學園區廠商在聖誕佳節與農曆春節期間多加支持，為身心障礙團體挹注暖流，實現愛與善意的永續傳遞。
新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦聯合宣傳，邱臣遠表示，積極落實竹市「身心障礙六大平權」。今年「6+2，六大平權再加兩項政策」，增加生育平權及就業平權兩項政策。新竹市府今天首創「桃竹竹苗庇護工場聯合行銷」，4縣市共11家庇護工場於新竹市身心障礙者就業綜合大樓，分享庇護工場的真心良品，成為聖誕佳節最美的祝福，邀請民眾一同參與。
楊文科也表示，這項跨區活動也是共同推動社會責任的重要一步，他也呼籲重點企業福委會及科學園區廠商等一同支持，當企業選擇優先採購庇護工場的產品時，不僅是對企業社會責任的實踐，更是在幫助更多身心障礙者開啟職業生涯。
張善政則說，過年即將來臨，盼透過聯合行銷，讓更多消費者看見四縣市優質庇護工場的產品，讓產品可賣得更多更好，庇護工場朋友們享受更多的溫暖。
鍾東錦指出，在使用這些產品時，充滿了愛心，這都是經過專家核定精挑細選的產品，會是很棒的禮物，呼籲各級機關發揮愛心，多採購庇護工場的物品，買他們的產品就是愛心的表現。
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