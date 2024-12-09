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桃竹竹苗4首長今攜手行銷庇護工場 呼籲各界多加支持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
桃竹竹苗庇護工場聯合行銷記者會今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓盛大舉行。記者郭政芬／攝影
桃竹竹苗庇護工場聯合行銷記者會今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓盛大舉行。記者郭政芬／攝影

為促進弱勢就業平權與勞動參與，「桃竹竹苗庇護工場聯合行銷記者會」今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓盛大舉行。4縣市首長共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮，歡迎社會大眾與科學園區廠商在聖誕佳節與農曆春節期間多加支持，為身心障礙團體挹注暖流，實現愛與善意的永續傳遞。

新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦聯合宣傳，邱臣遠表示，積極落實竹市「身心障礙六大平權」。今年「6+2，六大平權再加兩項政策」，增加生育平權及就業平權兩項政策。新竹市府今天首創「桃竹竹苗庇護工場聯合行銷」，4縣市共11家庇護工場於新竹市身心障礙者就業綜合大樓，分享庇護工場的真心良品，成為聖誕佳節最美的祝福，邀請民眾一同參與。

楊文科也表示，這項跨區活動也是共同推動社會責任的重要一步，他也呼籲重點企業福委會及科學園區廠商等一同支持，當企業選擇優先採購庇護工場的產品時，不僅是對企業社會責任的實踐，更是在幫助更多身心障礙者開啟職業生涯。

張善政則說，過年即將來臨，盼透過聯合行銷，讓更多消費者看見四縣市優質庇護工場的產品，讓產品可賣得更多更好，庇護工場朋友們享受更多的溫暖。

鍾東錦指出，在使用這些產品時，充滿了愛心，這都是經過專家核定精挑細選的產品，會是很棒的禮物，呼籲各級機關發揮愛心，多採購庇護工場的物品，買他們的產品就是愛心的表現。

歡迎社會大眾與科學園區廠商在聖誕佳節與農曆春節期間多加支持。記者郭政芬／攝影
歡迎社會大眾與科學園區廠商在聖誕佳節與農曆春節期間多加支持。記者郭政芬／攝影
4縣市首長共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮，苗栗縣長鍾東錦（左一）比讚為庇護工場的朋友們打氣。記者郭政芬／攝影
4縣市首長共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮，苗栗縣長鍾東錦（左一）比讚為庇護工場的朋友們打氣。記者郭政芬／攝影
4縣市首長共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮。記者郭政芬／攝影
4縣市首長共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮。記者郭政芬／攝影

庇護工場 張善政 愛心 新竹 鍾東錦

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