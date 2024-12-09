快訊

經典賽／林昱珉將無法參加明年資格賽 蔡其昌透露關鍵原因

曾預收240萬學費！洋尪補習班驚爆倒閉 「星光」女星回應了

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

接竹市勞青處長遭酸「寄生市府」 Z9吳達偉：努力做出市政成績

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
吳達偉今天回應，議員的見解他都「尊重」，辦好業務是最主要的工作，他會持續努力，做出市政成績。記者郭政芬／攝影
吳達偉今天回應，議員的見解他都「尊重」，辦好業務是最主要的工作，他會持續努力，做出市政成績。記者郭政芬／攝影

新竹市代理市長邱臣遠代理因案停職的市長高虹安已近半年，上周五發布人事調動，其中最受矚目的是勞工及青年處長由新北市議會黨團顧問、網路名人「Z9」吳達偉接任，今天是他上任後的第一天，面對日前外界批他「寄生市府、政治酬庸」，他回應，議員的見解他都「尊重」，辦好業務是最主要的工作，他會持續努力，做出市政成績。

「桃竹竹苗庇護工場聯合行銷記者會」今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓盛大舉行。由新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦，共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮，這是桃竹竹苗首度聯合行銷來推庇護工場，該業務的主管是勞工及青年處長吳達偉，今天正是他上任的第一天。

市府日前公布吳達偉接任勞工及青年處處長，在經歷上指出吳達偉曾任職台灣科技業多年，熟稔台灣新創產業及青年事務。

吳達偉表示，上任後會盡快熟悉業務，今天正好遇到桃竹竹苗庇護工場的聯合宣傳活動，他也期盼在年底前，桃竹竹苗和各大企業福委會能採購庇護工場的商品，更多人看見身障朋友的產品。這次也結合陽明交大來做AI分析，協助場域穩定發展，「第一天上任遇到比較大的場面，他會持續在勞工、青年發展認真為市民服務。」

針對民進黨竹市議員質疑他過往是高虹安前辦公室主任，批評接任處長是「政治酬庸、寄生市府」。吳達偉回應，議員的見解他都「尊重」，辦好業務是最主要的工作，他會持續努力，做出市政成績，尤其青年工作是明年努力的目標，會隨時掌握青年的發展，也盼望議員多給予指教。

媒體詢問「是否準備好未來進議會，面對在野黨的質詢嗎？」吳達偉回應，議員監督是職責，市政工作做好是各局處的責任，議員有任何指教，都會虛心接受。

他說，桃竹竹苗首次舉辦庇護工場聯合行銷的活動，讓台灣各地區看見桃竹竹苗的能量，「事情是一步步來，不管任何挑戰或業務，他都會持續努力做好。」

庇護工場 新竹 議員 青年

延伸閱讀

苗縣食品衛生管理分級評核 今年共有119家業者獲認證

為苗栗設科學園區實驗中學請命 鍾東錦批國科會從中作梗

苗栗史上最大耶誕節系列活動 苗北、苗南PK

爭設苗栗科學實驗中學…鍾東錦：不是找國科會麻煩 是你們讓我們很麻煩

相關新聞

接竹市勞青處長遭酸「寄生市府」 Z9吳達偉：努力做出市政成績

新竹市代理市長邱臣遠代理因案停職的市長高虹安已近半年，上周五發布人事調動，其中最受矚目的是勞工及青年處長由新北市議會黨團...

12強金牌國手林立化身反詐大使 學童答對提問贈送簽名球

世界棒球12強賽金牌國手林立今天下午受邀前往桃園市平鎮分局化身反詐騙宣導大使，在「強棒出擊、詐騙出局」活動，與南勢國小學...

桃園日照資源挨批分配不均 社會局：持續盤點空間

桃園市各區日照機構涵蓋率差距懸殊，相較桃園、中壢等地達7成，平鎮、龍潭、八德、復興僅約3成，引發質疑。社會局回應，桃市推...

避免異味恐慌 桃竹竹苗拍板空汙、水汙跨縣市通報監測

桃竹竹苗區域治理平台邁入第9年，今天下午在新竹市舉辦，今年新增12案，會議中針對近期發生的跨縣市空汙問題，將成立跨縣市通...

盼降低用路風險 苗栗監理站送禮券鼓勵繳回高齡駕照

苗栗縣內75歲以上有效高鈴駕照還有1萬7000多張，最高齡換照87歲，監理站特別針對年滿75歲至77歲駕駛人，啟動送10...

苗縣食品衛生管理分級評核 今年共有119家業者獲認證

苗栗縣政府辦理「食品衛生管理分級評核」，今天上午在三義鄉木雕博物館前舉行授證儀式，以「饗食雙慢城，認證最安心」為主軸，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。