接竹市勞青處長遭酸「寄生市府」 Z9吳達偉：努力做出市政成績

新竹市代理市長邱臣遠代理因案停職的市長高虹安已近半年，上周五發布人事調動，其中最受矚目的是勞工及青年處長由新北市議會黨團顧問、網路名人「Z9」吳達偉接任，今天是他上任後的第一天，面對日前外界批他「寄生市府、政治酬庸」，他回應，議員的見解他都「尊重」，辦好業務是最主要的工作，他會持續努力，做出市政成績。

「桃竹竹苗庇護工場聯合行銷記者會」今天在新竹市身心障礙者就業綜合大樓盛大舉行。由新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦，共同宣傳4縣市共11家庇護工場耶誕好禮，這是桃竹竹苗首度聯合行銷來推庇護工場，該業務的主管是勞工及青年處長吳達偉，今天正是他上任的第一天。

市府日前公布吳達偉接任勞工及青年處處長，在經歷上指出吳達偉曾任職台灣科技業多年，熟稔台灣新創產業及青年事務。

吳達偉表示，上任後會盡快熟悉業務，今天正好遇到桃竹竹苗庇護工場的聯合宣傳活動，他也期盼在年底前，桃竹竹苗和各大企業福委會能採購庇護工場的商品，更多人看見身障朋友的產品。這次也結合陽明交大來做AI分析，協助場域穩定發展，「第一天上任遇到比較大的場面，他會持續在勞工、青年發展認真為市民服務。」

針對民進黨竹市議員質疑他過往是高虹安前辦公室主任，批評接任處長是「政治酬庸、寄生市府」。吳達偉回應，議員的見解他都「尊重」，辦好業務是最主要的工作，他會持續努力，做出市政成績，尤其青年工作是明年努力的目標，會隨時掌握青年的發展，也盼望議員多給予指教。

媒體詢問「是否準備好未來進議會，面對在野黨的質詢嗎？」吳達偉回應，議員監督是職責，市政工作做好是各局處的責任，議員有任何指教，都會虛心接受。

他說，桃竹竹苗首次舉辦庇護工場聯合行銷的活動，讓台灣各地區看見桃竹竹苗的能量，「事情是一步步來，不管任何挑戰或業務，他都會持續努力做好。」