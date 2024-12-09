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12強金牌國手林立化身反詐大使 學童答對提問贈送簽名球

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
世界棒球12強賽金牌國手林立（後排左三）化身反詐騙宣導大使，送簽名球宣導反詐騙。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立（後排左三）化身反詐騙宣導大使，送簽名球宣導反詐騙。記者曾增勳／攝影

世界棒球12強賽金牌國手林立今天下午受邀前往桃園市平鎮分局化身反詐騙宣導大使，在「強棒出擊、詐騙出局」活動，與南勢國小學童現場防詐騙宣導問答贈簽名球，互動熱烈，平鎮分局透過高人氣金牌國手林立號召力與警方努力，早日實現「詐騙出局」目標。

林立在今年世界棒球12強賽總共打回7分打點，是中華隊打點王，桃園平鎮高中棒球隊出身的林立，在桃園棒球教父張滄彬、平鎮高中青棒隊總教練吳柏宏陪同，接受平鎮分局長徐坤隆邀請擔任反詐騙宣導大使，透過林立向小朋友宣導民眾識詐，讓學童從小扎根反詐騙觀念。

林立表示，現代生活手機與網路方便，很多隱藏詐騙陷阱，透過宣導希望更多民眾知道如何防範詐騙，預防更多人被騙。他說，自己雖未接過詐騙電話，但看過很多網路買賣東西價格問題，可能買的和收到的東西不一樣，呼籲民眾消費注意多加防範。

徐坤隆表示，現在詐騙手法層出不窮，從傳統電話詐騙、假冒公務員或親友求助、假投資詐騙或愛情交友等手法日新月異，為有效攔阻詐騙，平鎮警方積極執行多元打詐策略，與轄內23家金融機構建立聯防機制，共同組建防詐友善通報網，金融機構一旦發現可疑交易立即通知警方協處，防止民眾受害。

林立透過反詐騙問答，與南勢國小學童現場即問即達，學童答對者贈送一個簽名球，學童熱烈舉手應答，總共宣導反詐騙問答，送出6個簽名球，讓小朋友非常興奮，也吸引許多慕名員警現場觀看，南勢國小多位學童說，看到林立很開心，經過宣導，現在都知道165反詐騙電話，學到的防詐觀念，也可以回家和家人分享防範詐騙。

世界棒球12強賽金牌國手林立化身反詐騙宣導大使，與南勢國小學問答互動熱烈。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立化身反詐騙宣導大使，與南勢國小學問答互動熱烈。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立（左二）化身宣導大使，與南勢國小童問答贈簽名球。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立（左二）化身宣導大使，與南勢國小童問答贈簽名球。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立（左二）化身宣導大使，宣導學童反詐騙。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立（左二）化身宣導大使，宣導學童反詐騙。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立化身宣導大使宣導反詐騙。記者曾增勳／攝影
世界棒球12強賽金牌國手林立化身宣導大使宣導反詐騙。記者曾增勳／攝影

朋友 桃園 詐騙

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