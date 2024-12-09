桃園日照資源挨批分配不均 社會局：持續盤點空間

桃園市各區日照機構涵蓋率差距懸殊，相較桃園、中壢等地達7成，平鎮、龍潭、八德、復興僅約3成，引發質疑。社會局回應，桃市推動「一國中學區一日照機構」完成率已達84%，會持續協調業者在涵蓋率較低的行政區優先設立。

依據社會局官網公布數據，桃市13行政區日照服務資源涵蓋率，若以2028年長照需求人口數計算，桃園區、中壢區、楊梅區、龜山區、蘆竹區、大園區、新屋區都達7成以上，不過平鎮、龍潭、八德、復興卻僅33％至37％，比率差距大。

議員黃敬平今在議會質詢時質疑，中央推動長照2.0，以一國中學區一社區式長照機構為設置標準，平鎮區近23萬人口，高居桃市第三，日照服務資源卻與人口數成反比，桃園市轄內多數行政區都有長照機構多不足，社會已步入老人化，市府須通盤檢討。

議員謝美英表示，新建日照機構，對高度開發的都市地區來說，取得場地是最大挑戰，不僅土地及建物成本高，舊房舍改建還須符合長照機構建管、消防和土地的嚴格規範，困難重重；因應少子化和高齡化，衛福部長照司鼓勵日照中心進入校園閒置空間，目前以高雄市推5所居冠、雙北各2所，桃園仍掛零，社會局要加把勁。

社會局回應，桃市共54個國中學區，目前已在50個學區布建日照機購，完成率約84%；若以今年長照需求人口數計算，平鎮、龍潭、八德、復興4區涵蓋率應達45％以上。

社會局長陳寶民指出，設立日照機構有一定門檻，除空間應至少60坪外，另需符合土地、建築及消防相關法規，人員須具護理師或社工員等專業資格，此外校園閒置空間不足，許多校舍因建築法規不符、屋齡老舊及修繕成本過高等因素，也無法納入規畫。

陳寶民說，配合財政局推動本市公有建物供需調配計畫，社會局會持續與教育局配合，在資源涵蓋率低的區域尋找適宜校舍，鼓勵民間量能投入社區照顧服務，紓緩家庭照顧者負擔。