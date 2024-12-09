避免異味恐慌 桃竹竹苗拍板空汙、水汙跨縣市通報監測

桃竹竹苗區域治理平台邁入第9年，今天下午在新竹市舉辦，今年新增12案，會議中針對近期發生的跨縣市空汙問題，將成立跨縣市通報平台，由24小時待命的消防局彼此聯繫後，轉通報到轄區環保局監測，今天更決議要擴及到水汙染，齊心守護區域的空氣、水域品質。

新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦等都出席，新竹市消防局提出跨區域的橫向聯繫，竹市消防局今天表示，桃竹竹苗地域環境緊鄰，當發生非典型建築物大型或廣域火災，火勢無法立即撲滅或長時間燃燒，往往造成跨縣市空汙情況，建議透過24小時待命的119專線，轉通報所屬縣市環保局來持續進行空品監測，讓民眾提早了解狀況，以免造成異味的恐慌。

楊文科也當場允諾會徹底改善新豐掩埋場，避免相關情況發生，新竹縣環保局將密切注意不再發生。鍾東錦直言，新竹縣市和苗栗交界常飄惡臭，呼籲縣市環保局聯合稽查三不管地帶，「一發生汙染案就雙邊到場，該取締的、該處分不肖業者，讓空氣更好。」

張善政坦言，之前桃園火警也影響到新竹，大家都是患難與共，過往也曾經發生桃園的水汙染流到新竹縣，他建議不該只限於空氣，也要納入水汙染。邱臣遠當場裁示，加強因火警可能造成廣域空汙案件通報機制，並且納入水汙染，要求各縣市消防局、環保局加強橫向聯繫。

此外，桃園市都發局也提到國土計畫制度下保障原住民族既有居住權，認為中央對原民土地管制還未完成，草案還有些問題，舉例來說，原民申請新增住宅使用，應放寬申請彈性，呼籲各縣市合作來促進中央修法，才能保障居住權。對此，邱臣遠裁定此案由桃園主政，彙整其他區域的共識，將共同向中央申請來放寬申請的條件。