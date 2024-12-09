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盼降低用路風險 苗栗監理站送禮券鼓勵繳回高齡駕照

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗監理站特別針對年滿75歲至77歲駕駛人，即日起送100元禮券，鼓勵自願繳回駕照註銷。記者范榮達／攝影
苗栗監理站特別針對年滿75歲至77歲駕駛人，即日起送100元禮券，鼓勵自願繳回駕照註銷。記者范榮達／攝影

苗栗縣內75歲以上有效高鈴駕照還有1萬7000多張，最高齡換照87歲，監理站特別針對年滿75歲至77歲駕駛人，啟動送100元禮券，鼓勵自願繳回駕照註銷，希望減少用路風險。

高齡駕駛人駕駛執照管理制度2017年7月1日上路，實施後屆滿75歲駕駛人必須體檢合格，及通過認知功能測驗，或提供未患中度以上失智症證明，換發3年效期的短期駕照，實施前已滿75歲駕駛人不溯及既往，駕照仍屬有效，並得免換發，苗栗監理站統計目前有效高齡駕駛執照1萬7100人，高齡換照7951人，最高齡87歲。

監理站指出，高齡駕駛人增加用路風險，每3年重新換發駕照，避免因功能退化而引發交通狀況，先換照再上路，如果已無駕車需求，或體格體能發生變化致無法安全駕駛車輛，應繳回駕照，即日起75歲至77歲到站自願繳回駕照辦理註銷，送禮券100元，限量300人。

如果不依規定換照，可依道路交通管理處罰條例，處1800元至3600元罰鍰，且若有特定違規或吊扣駕照，收到通知3個月內要換照，逾期駕照會公告註銷，高齡駕駛相關諮詢電話037-331806轉201或203。

根據苗栗縣警方統計今年1至11月，75歲以上高齡者交通事故死亡12人、受傷人數計412人，死亡12人中，以騎乘機車6人最多、行人4人次之，分析事故以未依規定讓車、未注意車前狀態為主要原因。

警方印象深刻，苗栗市中正路前年5月間，85歲楊姓老翁把轎車油門當煞車，衝撞1輛轎車、5輛機車、1輛腳踏車，現場一片凌亂，他受輕傷，楊姓老翁及目睹路人飽受驚嚇。

監理站 苗栗縣 駕照 高齡駕駛

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