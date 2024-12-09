苗縣食品衛生管理分級評核 今年共有119家業者獲認證

苗栗縣政府辦理「食品衛生管理分級評核」，今天上午在三義鄉木雕博物館前舉行授證儀式，以「饗食雙慢城，認證最安心」為主軸，公開表揚重視食安且自主管理成效良好的業者，共有119家通過評核，由縣長鍾東錦頒發優良標章，另外現場也辦理6家特色美食獲獎商家美食展示活動並提供品嚐。

為促進觀光鼓勵遊客、鄉親「暢遊慢城、啖嚐慢食」，提昇食品業者自主管理素質，促進地方特色食品安全，苗栗縣政府今年針對南庄鄉、三義鄉人氣餐飲與轄內其他知名觀光遊樂景點的各類美食餐廳、特色美食、自助餐業、飲料冰品店業、速食業、便利超商業、附設餐廳旅宿業、食品製造業、食品工廠及烘焙業者等，辦理「食品衛生管理分級評核」。

縣府指出，南庄鄉、三義鄉榮獲慢城的認證，已成人潮聚集熱門景點，今年雙慢城特色美食的衛生管理分級評核，業者報名踴躍，參與評核計有59家， 獲優良獎章食品業者48家；另其他區域景點的各類食品業者也計有71家業者獲獎，總計共有119家，分別為84家優級、35家良級。

縣長鍾東錦肯定業者對食品安全衛生安全的努力和付出，希望業者能抱持長久經營的理念，也鼓勵其他未參與業者主動跟進，共同朝向吃得安心、安全方面邁進，讓來苗栗旅遊的遊客放心享用美食。