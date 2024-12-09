富宇捐贈竹縣1輛復康巴士 竹縣：明年投入47輛車輛營運

富宇建設公司今天捐贈1輛復康巴士予新竹縣政府，由縣府秘書長李安妤代表受贈，李安妤代表新竹縣長楊文科感謝企業回贈社會，並回贈「熱心公益 慈善為懷」藝術品，肯定富宇建設為竹縣復康巴士車隊注入新血，嘉惠行動不便的身障者在就醫、就學、洽公、社會參與時的無障礙交通服務。

李安妤表示，縣府重視身障朋友的交通需求，十年來復康巴士從20輛成長至43輛，載運量也逐年提昇。截至今年10月底，已完成5萬2419趟次接送服務。

由於復康巴士使用率高，平均使用年限約10年就面臨汰舊換新，以強化服務品質和能量。李安妤期許富字贈復康巴士的義行能拋磚引玉，帶動更多企業或個人贈車助人，與縣府攜手，打造竹縣成為無障礙的宜居城市。

富宇建設副總經理鍾博全表示，企業深耕新竹，當有回饋鄉里的責任，今年公司共捐4輛復康巴士給彰化、竹縣等城市，希望協助身障朋友通行更方便。