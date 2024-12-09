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創意競賽寓教於樂 竹市健康嘉年華活動14日登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市衛生局「快樂顧健康 活力好時光」健康嘉年華活動，將於12月14日在新竹市立體育館熱鬧登場。圖／市府提供
新竹市衛生局「快樂顧健康 活力好時光」健康嘉年華活動，將於12月14日在新竹市立體育館熱鬧登場。圖／市府提供

新竹衛生局「快樂顧健康 活力好時光」健康嘉年華活動，將於12月14日在新竹市立體育館熱鬧登場。衛生局表示，活動以健康為主題，全面展現竹市推動衛生保健業務的成果，同時結合趣味競賽，透過寓教於樂的方式，宣導健康教育議題，邀請市民攜家帶眷前往參與，共度美好週末。

代理市長邱臣遠表示，為落實市長高虹安提出的「健康安心」施政策略，深化對自身及下一代健康的關注與重視，打造宜居永續的健康城市，市府積極舉辦多元健康促進活動，此次嘉年華以「創意競賽 趣味學健康」為理念，設有五大創意競賽活動，包括《傳染病OUT！》、《預防傳染有妙招！》、《發展之路大挑戰》、《維持健康從預防開始！》以及《健康賓果挑戰賽》。透過互動遊戲，期望讓市民朋友在輕鬆氛圍中了解預立醫療決定、安寧緩和療護、器官捐贈、傳染病預防及兒童發展篩檢與評估等關鍵健康議題。

衛生局長陳厚全表示，為強化衛教宣導，深入市民生活，衛生局特別籌辦嘉年華活動，除有5大創意競賽活動外，現場還設有豐富多元的互動體驗，包括創意互動攤位供民眾闖關集點；智慧運動設備將肌力訓練融入遊戲中；手作DIY創意體驗區可盡情發揮創意。另有親子帶動跳、魔術秀及折氣球表演等精彩節目，無論大朋友或小朋友都能找到專屬的歡樂時光，玩到不想走！藉由互動體驗 全家一起動起來。

衛生局邀請市民於14日上午9點30分前往新竹市立體育館，一起學習健康知識、參與有趣活動，並將健康的觀念帶回家。活動詳情請關注新竹市衛生局官方網站或社群平台。

新竹 衛生局

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