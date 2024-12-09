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聯合盃作文 竹市初賽頒獎
第18屆聯合盃作文大賽新竹市初賽共1232名學生參賽，210人獲獎，昨在竹市府大禮堂舉行頒獎典禮，15日將前進全國總決賽。代理市長邱臣遠逐一頒獎給得獎學生，期勉年輕學生持續以文字表達自我，替未來的學業與職業生涯打下堅實基礎。
聯合盃作文大賽新竹市初賽設有國小中組、國小高組、國中七組、國中八組、國中九組以及高中職組等6個組別。經激烈初賽後各組評選出前1至5名，以及佳作30名，可獲得竹市府頒發的獎狀。
邱臣遠、教育處長林立生、稅務局長蘇蔚芳等人都出席頒獎典禮。邱臣遠說，竹市擁有深厚人文底蘊與濃厚學術氛圍，人才輩出，還有學生遠從外地來參與作文大賽，猶如國中會考與大學學測，顯示出竹市在語文教育上的高度重視與學生優秀表現。
教育處指出，作文大賽各組題目均附有詳細說明，並結合創意、時事與多元思考，主旨在激發學生對寫作的興趣與能力，命題設計也能培養其創意思維，以及足夠應變能力。
聯合報教育事業部總經理潘素滿說，新竹是台灣科技重鎮，科技始終來自於人性，而人性需要人文教育來培養，若缺乏人文教育，科技應用恐變成災難；閱讀寫作就是提供人文教育的養分與內涵，並潛移默化不斷累積，也期許家長能拿出力量支持教育，共同努力讓賽事辦得更完整。
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