「中壢媽」遶境鑽轎底街頭狂熱 張善政祈庇佑桃園更好

桃園市中壢仁海宮媽祖今天回鑾中壢市區遶境，沿途陣頭踩街舞龍舞獅、信眾「鑽轎底求平安」熱鬧，市長張善政今晚主持媽祖安座大典、表示，仁海宮明年建廟200年，每年媽祖回鑾遶境沿途信眾虔誠參拜祈求平安，感謝廟方多年做公益回饋，希望「中壢媽」繼續庇護中壢、桃園越來越好。

中壢仁海宮奉祀「媽祖」天上聖母，明年即將迎接建廟200周年慶典，廟方今年擴大舉辦媽祖回鑾遶境安座大典，媽祖神轎鑾駕在報馬仔、大仙尪及陣頭、舞龍舞獅引路下，大批信眾跟隨媽祖神轎遶境，熱鬧非常，市議員魏筠、黃崇真扶轎遶境，媽祖鑾轎在中平路舉辦「鑽轎底、求平安」儀式，由董事長王介禧帶領下，信眾老少紛紛鑽轎底祈求平安，場面熱鬧。

「中壢媽」鑾轎在晚上舉行回鑾安座大典，張善政率民政局長劉思遠、仁海宮董事長王介禧等人出席，循傳統參香和接神駕安座儀式，張善政說，仁海宮是中壢地方非常重要的宮廟，媽祖更是大家精神寄託信仰中心，幾年每年回鑾遶境盛大，沿途受到信眾虔誠參拜祈求平安，非常高興今年遶境平安順利，感謝廟方多年回饋地方做公益，希望「中壢媽」繼續庇佑中壢、桃園風調雨順，讓仁海宮變成一股信仰、公益的力量。