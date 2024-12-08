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「中壢媽」遶境鑽轎底街頭狂熱 張善政祈庇佑桃園更好

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）出席中壢仁海宮媽祖回鑾安座大典，接神駕安座參香。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）出席中壢仁海宮媽祖回鑾安座大典，接神駕安座參香。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢仁海宮媽祖今天回鑾中壢市區遶境，沿途陣頭踩街舞龍舞獅、信眾「鑽轎底求平安」熱鬧，市長張善政今晚主持媽祖安座大典、表示，仁海宮明年建廟200年，每年媽祖回鑾遶境沿途信眾虔誠參拜祈求平安，感謝廟方多年做公益回饋，希望「中壢媽」繼續庇護中壢、桃園越來越好。

中壢仁海宮奉祀「媽祖」天上聖母，明年即將迎接建廟200周年慶典，廟方今年擴大舉辦媽祖回鑾遶境安座大典，媽祖神轎鑾駕在報馬仔、大仙尪及陣頭、舞龍舞獅引路下，大批信眾跟隨媽祖神轎遶境，熱鬧非常，市議員魏筠、黃崇真扶轎遶境，媽祖鑾轎在中平路舉辦「鑽轎底、求平安」儀式，由董事長王介禧帶領下，信眾老少紛紛鑽轎底祈求平安，場面熱鬧。

「中壢媽」鑾轎在晚上舉行回鑾安座大典，張善政率民政局長劉思遠、仁海宮董事長王介禧等人出席，循傳統參香和接神駕安座儀式，張善政說，仁海宮是中壢地方非常重要的宮廟，媽祖更是大家精神寄託信仰中心，幾年每年回鑾遶境盛大，沿途受到信眾虔誠參拜祈求平安，非常高興今年遶境平安順利，感謝廟方多年回饋地方做公益，希望「中壢媽」繼續庇佑中壢、桃園風調雨順，讓仁海宮變成一股信仰、公益的力量。

王介禧表示，中壢仁海宮多年來將宗教廟會轉型為文化慶典，推廣教育、環保、客家文化不遺餘力，迎接建廟200周年，今年媽祖南巡遶境至北港朝天宮、新港奉天宮之外，不同往年路線，尤其增加舞龍舞獅，讓遶境及安座大典更熱鬧，透過「鑽橋底求平安」方式，傳遞媽祖庇佑百姓祈福求平安。

中壢仁海宮媽祖回鑾遶境，由董事長王介禧（右一）率里長劉柏成（右二）信眾鑽轎底求平安。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境，由董事長王介禧（右一）率里長劉柏成（右二）信眾鑽轎底求平安。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境，大仙尪神將、舞龍舞獅陣頭踩街十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境，大仙尪神將、舞龍舞獅陣頭踩街十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境，舞龍舞獅陣頭踩街十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境，舞龍舞獅陣頭踩街十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境「鑽轎底求平安」儀式，吸引大批老少信眾鑽轎祈求平安熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境「鑽轎底求平安」儀式，吸引大批老少信眾鑽轎祈求平安熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境「鑽轎底求平安」儀式，吸引大批老少信眾鑽轎祈求平安熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境「鑽轎底求平安」儀式，吸引大批老少信眾鑽轎祈求平安熱鬧。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境安座熱鬧，市議員魏筠（左）、黃崇真（右）扶轎而行。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮媽祖回鑾遶境安座熱鬧，市議員魏筠（左）、黃崇真（右）扶轎而行。記者曾增勳／攝影

中壢 媽祖 遶境

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