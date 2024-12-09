永春宮吊橋老舊 廟方考慮封橋

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋（仁隆吊橋、明德三號吊橋）老舊，安全顧慮被縣府列為改善首要目標，但向中央爭取6000多萬元補助近2個月沒有下文；廟方評估如果未獲政府正面回應，不排除農曆年後封閉，「否則萬一橋斷了誰負責？」

縣議員許櫻萍也關切明德水庫3座吊橋安全問題，縣府文化觀光局長林彥甫說，縣府未有編列三號吊橋的檢測、維護預算，已趁客委會副主委范佐銘10月12日會勘，爭取三號吊橋新建及周邊環境改善計畫補助6120萬元，范當場表示將會再與交通部相關單位共同研議辦理，會持續積極爭取。

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道今年11月13日斷裂，造成遊客1死4傷意外。苗栗縣政府日前召開類似設施預防性體檢會議，結論1個月內完成全面檢測列管，並點名永春宮吊橋，協調優先投保公共意外責任險。

永春宮管理委員會主任委員羅時寬說，永春宮在海棠島對外交通受阻時，地方募款1975年新建仁隆吊橋，連接海棠島、縣道126線。吊橋使用台灣中油公司油井的鋼纜，至今未汰換過，部分橋板腐朽，廟方才會荷重限制15人通行，但有時遊覽車整團人一起走上橋，根本無視警告。

他表示，海棠島縣府規畫無動力水域遊憩活動場域OT案，明年就會到位，屆時遊客大增，縣府爭取永春宮吊橋改善，但至今尚無下文，如果未獲資源挹注，也沒有投保，農曆年後考量封橋。