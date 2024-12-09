聽新聞
0:00 / 0:00

桃煉廠又漏油 民代批內控輕忽

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

中油桃園煉油廠今年屢傳汙染、工安事件，未料6日又發生漏油並影響地面土壤，市府環保局依水汙法告發，最高可罰600萬元，民代不滿煉油廠輕忽內控，導致汙染不斷。廠方回應，滲漏的管線當晚就修復，強調未影響到廠外及居民。

桃市府統計，桃煉廠近2年遭民眾檢舉陳情逾70件，該局稽查120次，總計裁罰632萬元。今年還接連接連發生廠區土地驗出重金屬與總石油碳氫化合物超標、真空蒸餾塔火警等情形，市府環保局11月中邀專家「包公車」入廠總體檢，查出32項缺失及2項違規，當場開罰67.5萬元。

但距總體檢不到1個月，桃煉廠6日中午發現廠區航空燃油管線下方沙孔滲漏，現場進行緊急應變處理，環保局獲報後即派員會同廠內人員至洩漏點勘查，發現管線下方管鞋沙孔因長期雨水沖刷導致沙孔鏽蝕，導致該管線油品滲漏至地面土壤。

稽查人員在距離漏油點約10公尺處的地下水質監測井也發現油汙蹤跡。環保局表示，雖中油在發現漏油事故後3小時內即通報，但因未能有效控制汙染源，造成地下水體殘留油汙，將依違反水汙法第28條開出告發單，最高可罰600萬元。

環保局表示，已依土壤及地下水汙染整治法要求中油採取應變必要措施，包含針對漏油處止漏、檢測廠外地下水監測井，及回收浮油等，防止汙染擴散。中油須在30日前提交應變成果報告。

「煉油廠內控到底多輕忽，才會屢發狀況？」議員凌濤表示，經濟部長、中油高層至今仍得過且過，何時才要全面檢討，還給桃園市民公道？他也要求，市府應以最重額度裁罰。議員李宗豪說，煉油廠先前也曾發生空汙、漏油等事件，對周遭居民環境影響很大。市府應督促煉油廠全面檢查廠區內外管線是否受損，並加強抽查避免再次發生環境汙染。

桃煉廠副廠長王金昌說，滲漏的管線當晚就修復，現在已正常運作，整個狀況都在廠區圍牆內，沒有影響到外面與周邊居民生活，環保局當天有派多名檢查員來看，廠方都有按照指示來做。

中油 漏油 環保局

延伸閱讀

1人失蹤！巴拿馬油輪擱淺台中港 布設攔油索防漏油

「蔣公躺平了」中油高雄廠蔣中正銅像被拆除 老員工不捨

迎接職棒第7隊 彰化縣議員建議台化廠區建職棒水準棒球場

影／中油林園廠四輕7度出包 議員批高市府不敢強力監督

相關新聞

「中壢媽」遶境鑽轎底街頭狂熱 張善政祈庇佑桃園更好

桃園市中壢仁海宮媽祖今天回鑾中壢市區遶境，沿途陣頭踩街舞龍舞獅、信眾「鑽轎底求平安」熱鬧，市長張善政今晚主持媽祖安座大典...

桃煉廠又漏油 民代批內控輕忽

中油桃園煉油廠今年屢傳汙染、工安事件，未料6日又發生漏油並影響地面土壤，市府環保局依水汙法告發，最高可罰600萬元，民代...

聯合盃作文 竹市初賽頒獎

第18屆聯合盃作文大賽新竹市初賽共1232名學生參賽，210人獲獎，昨在竹市府大禮堂舉行頒獎典禮，15日將前進全國總決賽...

永春宮吊橋老舊 廟方考慮封橋

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋（仁隆吊橋、明德三號吊橋）老舊，安全顧慮被縣府列為改善首要目標，但向中央爭取6000多萬元...

桃園龍岡老軍營「修舊如舊」活化 明年打造軍事眷村文史館

桃園市中壢、平鎮區交界龍岡圓環，生活商圈與軍事文化息息相關，原憲兵舊營舍撥交桃園市政府用，地方爭取原貌重現，市府文化局今...

再傳漏油汙染民怨不斷 桃園煉油廠：未影響到廠外

中油桃園煉油廠今年屢傳汙染，6日又發生漏油並影響地面土壤，市府環保局依水汙法告發，最高可罰600萬元。桃煉廠今則回應，滲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。