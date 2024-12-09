桃煉廠又漏油 民代批內控輕忽

中油桃園煉油廠今年屢傳汙染、工安事件，未料6日又發生漏油並影響地面土壤，市府環保局依水汙法告發，最高可罰600萬元，民代不滿煉油廠輕忽內控，導致汙染不斷。廠方回應，滲漏的管線當晚就修復，強調未影響到廠外及居民。

桃市府統計，桃煉廠近2年遭民眾檢舉陳情逾70件，該局稽查120次，總計裁罰632萬元。今年還接連接連發生廠區土地驗出重金屬與總石油碳氫化合物超標、真空蒸餾塔火警等情形，市府環保局11月中邀專家「包公車」入廠總體檢，查出32項缺失及2項違規，當場開罰67.5萬元。

但距總體檢不到1個月，桃煉廠6日中午發現廠區航空燃油管線下方沙孔滲漏，現場進行緊急應變處理，環保局獲報後即派員會同廠內人員至洩漏點勘查，發現管線下方管鞋沙孔因長期雨水沖刷導致沙孔鏽蝕，導致該管線油品滲漏至地面土壤。

稽查人員在距離漏油點約10公尺處的地下水質監測井也發現油汙蹤跡。環保局表示，雖中油在發現漏油事故後3小時內即通報，但因未能有效控制汙染源，造成地下水體殘留油汙，將依違反水汙法第28條開出告發單，最高可罰600萬元。

環保局表示，已依土壤及地下水汙染整治法要求中油採取應變必要措施，包含針對漏油處止漏、檢測廠外地下水監測井，及回收浮油等，防止汙染擴散。中油須在30日前提交應變成果報告。

「煉油廠內控到底多輕忽，才會屢發狀況？」議員凌濤表示，經濟部長、中油高層至今仍得過且過，何時才要全面檢討，還給桃園市民公道？他也要求，市府應以最重額度裁罰。議員李宗豪說，煉油廠先前也曾發生空汙、漏油等事件，對周遭居民環境影響很大。市府應督促煉油廠全面檢查廠區內外管線是否受損，並加強抽查避免再次發生環境汙染。

桃煉廠副廠長王金昌說，滲漏的管線當晚就修復，現在已正常運作，整個狀況都在廠區圍牆內，沒有影響到外面與周邊居民生活，環保局當天有派多名檢查員來看，廠方都有按照指示來做。