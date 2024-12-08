桃園龍岡老軍營「修舊如舊」活化 明年打造軍事眷村文史館

桃園市中壢、平鎮區交界龍岡圓環，生活商圈與軍事文化息息相關，原憲兵舊營舍撥交桃園市政府用，地方爭取原貌重現，市府文化局今天表示，憲兵舊營舍建築修復細部設計即將完成，以「修舊如舊」活化，預計明年招標動工，作為軍事、眷村文史館及民眾聚會所。

中壢、平鎮交界的龍岡圓環，以士兵衝鋒雕像為地標知名，軍方自1954年遷設北部第一軍團部（即第六軍團）營區，帶來大量軍眷及外來人口，充滿濃厚軍事色彩，市議員舒翠玲表示，她從小在貿易七村長大，當年龍岡圓環樣貌記憶猶新，有理髮院、餐廳、派出所、收支組，龍岡與軍事文化密不可分，許多舊建築，許多舊建築，地方希望以「 修舊如舊」原則規畫活化，重現龍岡圓環樣貌。

市府文化局表示，龍岡圓環附近營舍形成的集會所、電影院、福利中心等舊建築，對於老一輩眷村居民感情很深，隨時代變遷，軍方移撥憲兵營舍給桃園市政府，藝文中心、軍方招募中心後續也有釋出計畫，圓環周邊建築登錄桃園歷史建築，憲兵營舍修復細部設計即將完成，明年爭取經費招標動工、工期約1年，未來該建物將做為地方軍事、眷村文史館及民眾聚會所。