再傳漏油汙染民怨不斷 桃園煉油廠：未影響到廠外

中油桃園煉油廠今年屢傳汙染，6日又發生漏油並影響地面土壤，市府環保局依水汙法告發，最高可罰600萬元。桃煉廠今則回應，滲漏的管線當晚就修復，現已恢復正常運作，滲漏狀況都在廠區圍牆內，未影響到廠外及居民。

桃煉廠6日中午發現廠區航空燃油管線下方沙孔滲漏，現場進行緊急應變處理，環保局獲報後隨即派員會同廠內人員至洩漏點勘查，發現管線下方管鞋沙孔因長期雨水沖刷導致沙孔鏽蝕，導致該管線油品滲漏至地面土壤。

市府統計，桃煉廠近2年遭民眾檢舉陳情件數已逾70件，該局稽查120次，總計裁罰632萬元。桃煉廠今年也先後發生廠區土地驗出重金屬與總石油碳氫化合物超標、真空蒸餾塔火警，環保局11月中啟動「包公車」總體檢，過程發現32項缺失及2項違規，未料6日又發生漏油事故。

「煉油廠內控到底多輕忽，才會屢發狀況？」議員凌濤表示，經濟部長、中油高層至今仍得過且過，何時才要全面檢討，還給桃園市民公道？這次事發當下，市府環保局立即依據土壤及地下水汙染整治法採樣、止漏，敦促桃煉廠必須提出緊急應變措施，也應以最重額度進行裁罰。

議員李宗豪說，煉油廠先前也曾發生空汙、漏油等屢次發生危害環境事件，對周遭居民環境影響很大。 市府應督促煉油廠全面檢查廠區內外管線是否受損，並加強抽查避免再次發生環境汙染，保障市民安全。

桃煉廠副廠長王金昌表示，滲漏的管線當晚就修復，現在已正常運作，整個狀況都在廠區圍牆內，沒有影響到外面，也沒有影響到居民生活，環保局當天有派多名檢查員來看，廠方都有按照指示來做。