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才剛被大陣仗稽查…桃煉廠又傳漏油 最高恐罰600萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中油桃園煉油廠6日又傳廠區內航空燃油管線發生漏油事故，環保局表示將依違反水汙法告發，最高可罰600萬元。圖／桃園市環保局提供
中油桃園煉油廠6日又傳廠區內航空燃油管線發生漏油事故，環保局表示將依違反水汙法告發，最高可罰600萬元。圖／桃園市環保局提供

中油桃園煉油廠接連傳出汙染，市府上月啟動「包公車」總體檢行動，未料6日廠區內航空燃油管線又發生漏油事故，造成土壤及地下水汙染。環保局稽查人員現場勘查後，認定中油未採取有效緊急應變措施，將依違反水汙法告發，最高可罰600萬元，並要求限期提出改善計畫。

據悉，桃煉廠本月6日中午12時例行巡檢時，發現廠區內航空燃油管線下方沙孔出現滲漏情形，環保局接獲通報後立即派員前往現場稽查，發現管線下方管鞋沙孔因長期遭雨水沖刷而鏽蝕，導致油品滲漏至地面土壤，現場隨即進行管線下方土壤開挖移除及管線修復作業。

稽查人員在距離漏油點約10公尺處的地下水質監測井也發現油汙蹤跡，環保局表示，雖中油在發現漏油事故後3小時內即通報，但因未能有效控制汙染源，造成該區域地下水體殘留油汙，因此將已依違反水汙法第28條規定開出告發單，最高可罰600萬元。

環保局表示，已依「土壤及地下水汙染整治法」要求中油採取應變必要措施，首要任務是針對漏油處止漏、全面檢測廠外地下水監測井，評估汙染擴散程度；中油須立即展開汙染物移除工作，包括回收浮油作業，防止汙染持續擴散。

環保局也要求中油在廠外地下水監測井下游處增設1口標準監測井，精確掌握汙染物擴散情形，中油也需針對航空燃油管線漏油處進行詳細的土壤汙染調查。

環保局表示，已要求中油必須在12月30日前提交應變必要措施成果報告，市府將持續監督後續改善情況，以維護當地環境品質及民眾健康。

市府統計，桃煉廠近2年遭民眾檢舉陳情件數已逾70件，該局稽查120次，總計裁罰632萬元，但近期仍不時發生空汙、水汙違規情形，導致民怨不斷。

中油桃園煉油廠6日又傳廠區內航空燃油管線發生漏油事故，環保局表示將依違反水汙法告發，最高可罰600萬元。圖／桃園市環保局提供
中油桃園煉油廠6日又傳廠區內航空燃油管線發生漏油事故，環保局表示將依違反水汙法告發，最高可罰600萬元。圖／桃園市環保局提供

中油 地下水 環保局

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