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郭俊麟英雄見面會挨批七零八落 竹市府回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府教育處6日舉辦新竹之光郭俊麟英雄見面會。圖／新竹市府提供
新竹市府教育處6日舉辦新竹之光郭俊麟英雄見面會。圖／新竹市府提供

新竹市府教育處6日舉辦新竹之光郭俊麟英雄見面會，遭民眾抱怨活動辦得七零八落，活動公告都沒註明只開放200人進場，當天也不給合照、簽名，教育處送給郭的禮物還是嘉義餅乾，簽名球也只有15顆，實在太小氣；對此，教育處回應，人數訊息12月5日有發布市政訊息公告，見面會則須以經紀公司要求為主。

有網友在網路發文，指市府辦英雄見面會應大方讓球迷一起分享世界冠軍榮耀，但活動只開放200人進場，還不給合照及簽名，導致活動變成小球員與郭俊麟的互動而已，之後開放球迷擊拳的見面會根本沒有意義，且教育處致贈給郭俊麟的禮物，竟是嘉義餅乾，市府難道沒有好的伴手禮嗎？郭剛回國應該會想吃家鄉味的東西。

教育處說，當天之所以不能簽名拍照，是因為見面會須配合經紀公司要求，另外，市府辦擊拳活動時，只要流程順暢，現場民眾擊拳都可以用手機拍照或錄影，工作人員都不會制止，簽名球則是活動所需，主要致贈給現場球迷與學校，也非致贈給教育處人員。

另外，教育處指出，因活動地點市府大禮堂僅可容納340人，竹市學校基層棒球小將報名踴躍，出席人數超過300人，因此現場以加座椅方式增加民眾席次，但最後考量活動動線與疏散安全，決定開放200人，12月5日有發布市政訊息公告。

送禮部分，教育處說，市府不是只有準備嘉義名產，還另有南隘國小食農教育種植的「南隘米」、新竹城市馬拉松毛巾及浴巾等。

教育處指出，因活動地點市府大禮堂僅可容納340人，竹市學校基層棒球小將報名踴躍，出席人數超過300人，因此現場以加座椅方式增加民眾席次，但最後考量活動動線與疏散安全，決定開放200人。圖／新竹市府提供
教育處指出，因活動地點市府大禮堂僅可容納340人，竹市學校基層棒球小將報名踴躍，出席人數超過300人，因此現場以加座椅方式增加民眾席次，但最後考量活動動線與疏散安全，決定開放200人。圖／新竹市府提供

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