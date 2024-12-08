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歲末體驗客家「藏茶」 蘇俊賓寫祝願行銷桃園好茶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（中）與市議員楊朝偉（左）「藏茶」，提筆寫下明年祝願籤條，推廣桃園好茶。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（中）與市議員楊朝偉（左）「藏茶」，提筆寫下明年祝願籤條，推廣桃園好茶。記者曾增勳／攝影

桃園市2024客庄找茶文化季慶祝台灣客家茶文化館開館2周年，副市長蘇俊賓今天上午主持天光藏茶活動，與民眾一起歲末封存茶葉「藏茶」，提筆寫下未來祝願卡，蘇俊賓說，桃園種植好茶卻缺乏品牌與行銷，市府跨局處全力協助桃園茶葉發揚光大，讓外界看到桃園好茶。

市政府客家事務局今年串聯龍潭區公所、客茶館及龍潭周邊社區，舉辦2024客庄找茶文化季系列活動，至本月15日止，歡迎市民來客庄旅遊放鬆身心，欣賞茶園風光，客茶館每年「藏茶」傳統，蘇俊賓與市民一起將一年生活點滴、故事，用毛筆寫下未來祝願祈願籤條，與東方美人茶香一同藏茶封存，類似時光膠囊，期待來年開啟封存時光好茶。

蘇俊賓表示，市府跟農業部爭取茶改場一定要留在桃園，茶研發重鎮在桃園，桃有知名的桃映紅茶、拉拉山高山茶及東方美人茶，茶品項能量獨特，唯缺乏是品牌與行銷，要將茶品牌做起來，台灣客家茶文化館扮演最重要一塊拼圖，透過客茶館多元活動，讓外界更多人看見、認識桃園好茶。

蘇認為，喝茶不只是喝飲品，味覺品評之外，也蘊含文化及對生活的態度，是一種文化傳承，才會有茶道興起，客茶館非常用心把各國喝茶文化匯集桃園，開館2周年共吸引觀光人潮近45萬人次，市府將跨局處協助客茶館將桃園茶文化、茶產業發揚光大。

市府客家局表示，台灣茶業早年與蔗糖、樟腦並列「台灣三寶」，對經濟發展具重大意義，位於龍潭銅鑼圈茶產區的台灣客茶館，推廣台灣茶產業發展歷史及客家特色茶為核心，開館 2周年吸引大批觀光人潮，成為串聯周邊客庄茶產業的重要地標，提升民眾認識客庄茶文化，帶動地方產業經濟與觀光發展。

桃園市副市長蘇俊賓（右一）與市議員楊朝偉（左一）「藏茶」，提筆寫下明年祝願籤條，推廣桃園好茶。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右一）與市議員楊朝偉（左一）「藏茶」，提筆寫下明年祝願籤條，推廣桃園好茶。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右）與民眾封存茶葉「藏茶」，提筆寫下明年祝願籤條，推廣桃園好茶。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右）與民眾封存茶葉「藏茶」，提筆寫下明年祝願籤條，推廣桃園好茶。記者曾增勳／攝影

客家 桃園 蘇俊賓

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