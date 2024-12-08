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竹市推學生社團發展補助計畫 今年收申請案33件

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為鼓勵青年學生在課餘時間積極參與社團活動，新竹市府首次推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，昨舉辦成果交流。圖／新竹市府提供
為鼓勵青年學生在課餘時間積極參與社團活動，新竹市府首次推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，昨舉辦成果交流。圖／新竹市府提供

為鼓勵青年學生在課餘時間積極參與社團活動，新竹市府首次推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，昨舉辦成果交流，市府說，今年共收到33件申請案，補助金額累計超過62萬元，將於明年繼續推動社團補助計畫，並致力於培養青年學子在多元領域的適性發展，為未來的成長奠定更加穩固的基礎。

代理市長邱臣遠表示，為落實市府「青年活力」政策，市府不僅將勞工處更名為「勞工及青年處」，更將於明年1月1日正式成立「新竹市青年發展中心」，讓竹市追上六都，建立屬於青年的專責機關，幫助青年朋友在職涯發展、創業輔導以及社會參與等面向，能夠充分發揮潛力。

勞青處副處長林柏志表示，自今年5月起開辦的青年學生社團補助計畫，受到師生的熱烈迴響。該計畫針對竹市的公私立高中職及大專院校學生社團和學生自治組織，鼓勵他們辦理或參與多元展能的活動，包括人才培力、公開競技、公共展演及議題倡導等。補助範圍涵蓋幹部培訓營隊、講座課程、各式競賽、社團發展、社慶團慶等，均可申請。

林柏志說，每案補助金額上限為2萬元，每個社團最多可申請2案。補助項目包括場地租金、場地佈置、音響燈光器材、印刷費、講師費、膳食費等，希望能有效減輕學生的負擔，激勵他們積極參與社團活動及課程，從中獲得多元的學習機會。

勞青處表示，青年學子可透過參與社團累積實力，今年除開辦社團補助計畫，還提供單一窗口LINE讓學生可以一對一諮詢，並教導計畫撰寫，學校師生回饋表示獲得非常大的幫助。今年青年學生社團發展補助計畫申請結束後，市府也邀集全市大專院校、高中（職）老師進行青年學生社團發展補助計畫策進會議，聽取相關建言，共同期望明年度的計畫申請流程能更加順利及便利。

新竹 職涯發展 青年

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