竹縣衛生局獲全國醫療網三大獎 地方醫政業務考評第一

新竹縣政府衛生局榮獲「112年地方衛生機關業務考評醫政類業務執行績效」第一名及113年度全國醫療網大會勇奪「成果卓越獎」、「地方特色獎」及「創新研究獎」三大獎項。衛生局長殷東成近日在主管會報中獻獎給縣長楊文科，楊文科感謝衛福部對新竹縣執行醫政業務給予高度肯定，也讚許衛生局的努力，期望持續提升醫療照護品質，守護縣民的健康。

殷東成表示，新竹縣的醫政及醫療業務獲得中央肯定，不僅得到第一名，也得到全壘打，在醫政業務方面，主要是對於人口及醫療資源增加、醫院的管理，包括醫院及病人的安全、緊急醫療的救護、避免醫病暴力糾紛等，都得到很好的成效，在民眾宣導的部分，如器官捐贈、安寧緩和等政策推動也獲得肯定。

殷東成也說，在醫療網方面新竹縣是全壘打，能拿到三個大獎實在不容易，最主要就是希望民眾得到最好的照護。各縣市的醫療機構若有好的計畫成效，就在其他縣市也推動，以此為基礎，點、線、面就產生一個網的力量，把整個醫療的量能資源做最充分的整合，讓民眾的健康得到保障，整個醫療品質能夠提升。

衛生局表示，衛生福利部對地方衛生機關進行醫政業務考評，包含落實醫院防災及應變、病人安全、醫療暴力應變執行、醫療機構醫療爭議處理能力、醫療爭議調處效能、安寧緩和醫療意願推廣、器官捐贈意願推廣、預立醫療照護諮商推廣等多項政策。

衛福部為表彰各縣市衛生局對於醫政業務執行績效的努力，於11月21日舉行頒獎典禮，並由衛福部次長林靜儀親自頒發獎座。