聯合盃作文大賽新竹區初賽頒獎 本月15日進軍全國決賽

第18屆聯合盃作文大賽新竹市初賽頒獎典禮今在新竹市府大禮堂舉行，共有1232位學生參賽，210人獲獎。由代理市長邱臣遠與聯合報教育事業部總經理潘素滿為得獎學生頒獎。潘素滿說，整個作文大賽南部僅高雄市舉辦，新竹有自己的獨立頒獎典禮十分不容易，希望參賽學生能有效培養、提升人文素養及涵養。

第18屆聯合盃作文大賽新竹市初賽設有國小中組、國小高組、國中七組、國中八組、國中九組以及高中職組等六個組別。每個組別選出1至5名得獎者，並頒發佳作30名。所有得獎學生可獲得竹市府頒發的獎狀，並取得12月15日全國總決賽的參賽資格。

潘素滿表示，聯合盃作文大賽總決賽不是只有在台灣比，疫情前大陸包括北京、上海、南京共有十五縣市參賽，即使疫情後也仍有六縣市參賽，另外，新加坡與馬來西亞也各有賽區，考題皆由聯合報出題，教育部能認可讓聯合報辦理相關賽事，而非教育部主辦，可證明聯合報很用心出題與閱卷，並重視語文教育的提升。

潘素滿指出，新竹是台灣科技重鎮，科技始終來自於人性，而人性需要人文教育來培養，若缺乏人文教育，科技應用恐變成災難，而閱讀寫作就是提供人文教育的養分與內涵，並淺移默化不斷累積，希望家長能拿出力量支持教育，共同努力讓賽事辦得更完整。

邱臣遠說，聯合盃作文比賽已經成為激發學生語文潛力的重要平台，透過這樣的全國性盛事，不僅激勵年輕人以文字表達自我，還能提升他們的邏輯與思辨能力，對於未來的學業與職業生涯打下堅實基礎。

教育處說，每年作文大賽都吸引大量家長與學生的參與，對學生的閱讀與寫作能力培養有著積極影響。儘管現今短影音盛行、資訊爆炸，但若忽視作文能力的培養，可能會使學生在文字表達上失去敏感度，從而導致遣詞不當，易產生誤解或引起不必要的困擾，對人際關係影響很大，顯見閱讀與寫作的重要性。

教育處說明，今年各組的作文題目分別為：國小中年級組「我最想學會○○魔法」，國小高年級組「放學途中」，國中七年級組「雲端發票利弊我知道」，國中八年級組「冒險」，國中九年級組「○○，要愈少愈好」以及高中職組「那時，我眼光獨到」。

每道題目均附有詳細說明，並結合創意、時事與多元思考，主旨在激發學生對寫作的興趣與能力。同時，這樣的命題設計也期望讓孩子們在寫作過程中發展個人特長，培養其創意思維。未來的教育不應僅以應試為主，雖然家長們關心孩子的學業成績，但在當今瞬息萬變的社會中，學生能夠擁有足夠的應變能力，才是最為關鍵的。

教育處表示，今年的題目「○○，要愈少愈好」，是一個沒有固定主題，並融入生活情境的任務式寫作，這樣的命題方式正是未來命題的趨勢。在國中九年級組中，榮獲第一名的培英國中學生蕭莞凝，便以與外婆的日常生活故事為切入點，描述了自己對外婆節儉與樸實生活態度的初期不理解，直到真正了解外婆的人生經歷後，才明白這種生活態度背後蘊含的固執與堅持，並體會到每一個堅持的背後，都有值得被理解的原因。

新竹初賽各組優勝名單依序：國小中年級組曙光國小林艾諼、曙光國小陳蕾朵、康橋國民（中）小學袁采希、曙光國小鄭茿芝、康橋國民（中）小學姜品妡；國小高年級組康乃薾國民中小學丁明璿，曙光國小蕭翊晴，東園國小柯諺希，康乃薾國民中小學莊承翰，康乃薾國民中小學周依靚；國中七年級組光武國中岑庭瑩，培英國中吳佳穎，光華國中陳禹彤，曙光女子高中附設國中部陳泳霏，康乃薾國民中小學林珏言。