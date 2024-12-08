一屋難求！桃園八德第4處社宅有譜 鄰近部桃、2030年完工

桃園市已興辦完工的社會住宅達4629戶，但同時有8千人排隊候補，仍是一屋難求。市府住宅處今天表示，將在八德區推出第4處社宅，地點位於茄苳段永豐路附近，設計監造標已於11月順利決標，規畫100戶並有市民活動中心及公托中心進駐，預計2030年完工入住，未來八德區的社宅總數將達近1400戶。

茄苳段社宅基地為工業區變更住宅區捐贈的建築用地，基地面積約582坪，初步規畫地上12層、地下2層，房型分別為一房型50戶、二房型30戶及三房型20戶，設計監造標由萬有為建築師事務所承攬。

住宅處住宅開發科長何恭凱表示，茄苳段社宅鄰側為公園用地，鄰近衛福部桃園醫院、永豐高中、新興高中、郵局及永豐路商圈，除有公車停靠站外，距未來的紅線桃園醫院站僅500公尺，生活及交通機能便利。

住宅處表示，茄苳段社宅設計同樣採建築能效1+標章、智慧建築、無障礙住宅，並導入BIM系統進行工程管理，工法採用整體式衛浴、同層排氣排水，以提升居住品質及延長建築物壽命。

都發局長江南志表示，今年社宅已開工6處、1376戶，中壢區大江購物中心旁社宅的規畫設計案目前正在招標，明年亦規畫啟動10案，預計至2030年桃市社宅將累計竣工社宅達35處、近1萬戶，市府會持續盤點重劃區、區徵區、及都計變更土地以增加社宅數量。