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竹縣教育預算6年成長77%增80億 楊文科：全力支持教育發展

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科親自頒贈當選證書給各校家長會長，並邀集各校校長前來觀禮。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科親自頒贈當選證書給各校家長會長，並邀集各校校長前來觀禮。圖／縣府提供

新竹縣的教育預算大增，根據縣府統計，教育的預算相較於6年前，從101億元增加到180億元，成長了77%，特別是近年地方有高中職的就學需求，縣府積極設置學校，增加招收班級數，116學年度將較112學年度增加招收29到33班，預計增加1千多個名額，新竹縣長楊文科今天表示，縣府將全力支持教育發展，希望所有鄉親可以放心。

新竹縣政府今天在新竹縣勝利國中舉辦「113學年度公私立各級學校家長會會長授證典禮」，由楊文科親自頒贈當選證書給各校家長會長，並邀集各校校長前來觀禮。

楊文科表示，家長會是做好學校與家長間最好的溝通橋樑，縣府的教育政策推動及學習成果都息息相關，每年舉辦家長會長的授證典禮，表示對家長會的重視，在他的任期內也會繼續推動。

楊文科也提到，從他上任以來，教育的預算從一年的101億元增加到現在的180億元，成長了77%，顯示縣府對教育的建設及軟體設備是不遺餘力的，未來規畫高中就學五大方案同樣也需要經費，縣府將全力支持教育發展，希望所有鄉親朋友可以放心。

教育局長楊郡慈表示，為持續優化新竹縣基本學力品質，減少城鄉學習落差，113學年度起將進行國中一年級學生學力檢測暨成效分析，引進外部專家學者，檢核學生學習成效與修正教師教學策略，以精進學校課程教學；具體作為方面，包括代理教師依年資提敘，保障教師權益，也穩定學校師資，提升教學品質。

另外為提升新竹縣高中就學供應量，達到就近入學政策目標，新竹縣規畫高中就學五大方案：設置縣立實驗高中、六家高中及湖口高中增班擴校以及文興國中、自強國中改制為完全中學，其中自強高中為技術型高中，設置化工群及電子電機群。高中五大方案自113到116學年度逐年增加招收班級數，116學年度將較112學年度增加招收29到33班，預計增加1千多個名額。

新竹縣政府今天在新竹縣勝利國中舉辦「113學年度公私立各級學校家長會會長授證典禮」。圖／縣府提供
新竹縣政府今天在新竹縣勝利國中舉辦「113學年度公私立各級學校家長會會長授證典禮」。圖／縣府提供

代理教師 新竹 楊文科

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