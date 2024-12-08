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明德水庫永春宮吊橋老舊等不到改建 廟方：農曆年後封閉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，安全顧慮被縣府列為改善首要目標，爭取6000多萬元補助近2個月沒有下文，廟方認為如果未獲正面回應，不排除農曆年後封閉，「否則萬一橋斷了誰負責」？

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道今年11月13日斷裂，造成遊客1死4傷意外，木棧道、架空平台及吊橋等類似設施安全性，備受各界重視，苗栗縣政府日前召開預防性體檢討論會議，結論1個月內完成全面檢測列管，並點名永春宮吊橋（仁隆吊橋、明德三號吊橋），協調優先投保公共意外責任險。

永春宮管理委員會主任委員羅時寬說，明德水庫1970年5月完工，永春宮在海棠島對外交通受到阻礙，地方募款1975年新建仁隆吊橋，連接海棠島、縣道126線，吊橋使用台灣中油公司油井的鋼纜，至今都沒有汰換過，部分橋板腐朽，廟方才會荷重限制15人通行，但有時遊覽車整團人一起走上橋，根本無視警告。

他表示，海棠島縣府規畫無動力水域遊憩活動場域OT案，明年就會到位，屆時遊客大增，但縣府爭取永春宮吊橋改善，但至今沒有任何下文，如果未獲資源挹注，廟方根本無力負擔費用，也沒有投保，農曆年後考量封橋，否則萬一橋斷了誰負責？

苗栗縣議員許櫻萍關心明德水庫3座吊橋安全問題，縣府文化觀光局長林彥甫說，日新島的明德一號、二號吊橋，縣府編列預算檢測、維護，但三號吊橋並沒有，縣府趁著客委會副主委范佐銘10月12日會勘，爭取三號吊橋新建及周邊環境改善計畫補助6120萬元，范當場表示將會再與交通部相關單位共同研議辦理。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋山明水秀，但老舊安全有顧慮。記者范榮達／攝影

吊橋 水庫 苗栗縣

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