搶救司馬庫斯 便道將開放、有宵禁

康芮颱風過境1個多月，有「上帝部落」之稱的新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，聯外道路中斷僅搶通便道，觀光客無法上山、農產品無法下山，部落估計已損失400多萬元，生計快無著落。桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路橋梁崩塌中斷，目前靠搶修20年前的舊路通行，當地也擔心安全問題。

新竹縣府表示，暫定21日開放遊客上山，但實施宵禁，拚明年櫻花季前恢復對外交通。桃園市府表示，已編2000萬改善路況，明年4月前完成。

「現在只能吃老本！」司馬庫斯部落議會總幹事拉互依．倚岕表示，部落是採集體經營，幾乎所有族人都領部落薪水，颱風導致交通中斷，觀光跟著停擺，部落頓失主要經濟收入來源，大家只能減薪共體時艱，而部落還要供應在外學子生活費，負擔沉重。

尖石鄉公所指出，司馬庫斯聯絡道路以10K+150處二號橋斷裂最嚴重，一度使司馬庫斯成為孤島，現在已搶通便道，但道路狀況不穩定，搶修工作還在進行，所以未開放遊客上山。

尖石鄉公所前天召集部落居民與縣府商議，暫定21日開放遊客上山，但便道仍有安全疑慮，實施道路宵禁，每天傍晚6時至隔日清晨6時禁止車輛通行，避免意外。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州表示，司馬庫斯觀光受影響，農產品也無法外銷，目前最重要是恢復聯外交通，讓遊客能夠進到部落，讓部落產品能運出去，力拚明年櫻花季前，全面恢復司馬庫斯對外交通。

桃園市復興區山區道路因風災柔腸寸斷， 雪霧鬧唯一聯外道路「半邊橋」鋼構主體被土石流沖毀中斷，市府評估無法再修復，只能重啟埋沒在荒煙蔓草20年前的舊道路搶修應急，讓當地正值收成的甜柿能運下山。

復興區長蘇佐璽表示，雪霧鬧部落目前靠20年前的替代道路聯外出入，但路況不好，交通十分不便，有些路段因路基掏空、坍方，有安全疑慮，市府已編2千萬元經費，要穩固路基固坡與重新刨鋪路面，預計年底動工，拚明年4月完工。