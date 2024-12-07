全運會慶功 張善政：桃園運動賽事總獎金4353萬創新高

桃園市長張善政今晚間前往中壢區，出席全民運動會慶功頒獎，並表示，桃園市代表隊在全運會表現亮眼，摘下35金、40銀、45銅合計120面獎牌，獲得全國第4名的「立法院長獎」，充分展現桃園作為「運動大市」的實力與風采。

張善政指出，今年市府總計頒發4353萬元的運動獎勵金，創下歷屆新高，期許選手們未來再接再厲，繼續創造更卓越的成績。

張善政也提到，桃園在多項運動領域展現全國頂尖競爭力，例如中華隊在世界棒球12強賽中的多位主力選手來自桃園或樂天桃猿隊，其他奧運或非奧運項目的桃園選手都有令人驕傲的表現。

桃園市體育總會理事長葉俊毅表示，桃園選手在這屆全運會賽事中展現卓越的運動實力和拼搏精神，這些成果不僅來自選手的努力，也仰賴教練悉心指導與後勤團隊的默默付出。體育總會將投入更多資源，優化訓練環境，並推動全民運動，展望2026年全民運動會，期待桃園以地主之姿，為市民贏得最大榮耀。

體育局指出，今年全民運動會桃園市在原野射箭、太極拳、巧固球、沙灘角力等20個競賽項目中成功蟬聯金牌，表現出色。其中，巧固球女子團體賽締造自2014年起連續5屆（兩年一屆）奪金的5連霸傳奇。

蹼泳項目更是亮點，男子4×100公尺水面蹼泳接力隊選手楊秉樺、周庭義、張唯哲、劉子維，不僅蟬聯金牌，更刷新全國與大會紀錄。個人項目中，楊秉樺選手於100公尺水面蹼泳創下6連霸紀錄，周庭義選手在50公尺屏氣潛泳拿下3連霸。

體育局說明，全運會隨著屏東縣移交會旗，桃園市已全力投入主辦2026年全民運動會的籌備工作，秉持「選手為先、服務為要」的宗旨，將致力於提供更完善的賽事服務，期待桃園市代表隊再創佳績。今日包括市議員李柏坊、陳美梅、市府團隊及多位校長出席頒獎慶功活動。