快訊

全猜錯！周杰倫第3場大巨蛋來賓是她 全場驚喜「沒有遺憾了」

南韓執政黨議員離場杯葛 議長宣布尹錫悅彈劾案闖關失敗

以為恐攻…南韓第一空降特戰旅長憶戒嚴夜上級命令 坦言「很震驚」

聽新聞
0:00 / 0:00

全運會慶功 張善政：桃園運動賽事總獎金4353萬創新高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政出席全運會慶功宴，勉勵選手再接再厲締造佳績。記者鄭國樑／攝影
張善政出席全運會慶功宴，勉勵選手再接再厲締造佳績。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今晚間前往中壢區，出席全民運動會慶功頒獎，並表示，桃園市代表隊在全運會表現亮眼，摘下35金、40銀、45銅合計120面獎牌，獲得全國第4名的「立法院長獎」，充分展現桃園作為「運動大市」的實力與風采。

張善政指出，今年市府總計頒發4353萬元的運動獎勵金，創下歷屆新高，期許選手們未來再接再厲，繼續創造更卓越的成績。

張善政也提到，桃園在多項運動領域展現全國頂尖競爭力，例如中華隊在世界棒球12強賽中的多位主力選手來自桃園或樂天桃猿隊，其他奧運或非奧運項目的桃園選手都有令人驕傲的表現。

桃園市體育總會理事長葉俊毅表示，桃園選手在這屆全運會賽事中展現卓越的運動實力和拼搏精神，這些成果不僅來自選手的努力，也仰賴教練悉心指導與後勤團隊的默默付出。體育總會將投入更多資源，優化訓練環境，並推動全民運動，展望2026年全民運動會，期待桃園以地主之姿，為市民贏得最大榮耀。

體育局指出，今年全民運動會桃園市在原野射箭、太極拳、巧固球、沙灘角力等20個競賽項目中成功蟬聯金牌，表現出色。其中，巧固球女子團體賽締造自2014年起連續5屆（兩年一屆）奪金的5連霸傳奇。

蹼泳項目更是亮點，男子4×100公尺水面蹼泳接力隊選手楊秉樺、周庭義、張唯哲、劉子維，不僅蟬聯金牌，更刷新全國與大會紀錄。個人項目中，楊秉樺選手於100公尺水面蹼泳創下6連霸紀錄，周庭義選手在50公尺屏氣潛泳拿下3連霸。

體育局說明，全運會隨著屏東縣移交會旗，桃園市已全力投入主辦2026年全民運動會的籌備工作，秉持「選手為先、服務為要」的宗旨，將致力於提供更完善的賽事服務，期待桃園市代表隊再創佳績。今日包括市議員李柏坊、陳美梅、市府團隊及多位校長出席頒獎慶功活動。

運動 體育

延伸閱讀

唐吉訶德桃園店開幕 張善政逛完直誇「滿滿日本味」

影／SRF爭議延燒！張善政遺憾經濟部沒有考慮2重點

桃園新民停車場砍掉重練 2026年興建2大樓將成新地標

桃園114年度總預算三讀通過 張善政感謝議會給彈性

相關新聞

全運會慶功 張善政：桃園運動賽事總獎金4353萬創新高

桃園市長張善政今晚間前往中壢區，出席全民運動會慶功頒獎，並表示，桃園市代表隊在全運會表現亮眼，摘下35金、40銀、45銅...

百年桃園大圳隧道健走吸引2千人 相約明年繼續走

農田水利署桃園管理處慶祝今年桃園大圳通水百周年，今天在平鎮區舉辦大圳隧道健行，吸引2000人走過大圳隧道水路，別具意義，...

桃園雪霧鬧聯外替代路重鋪錢到位 月底動工明年完工

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今年9月突然崩塌中斷，無法修復通行，市政府與復興區公所修復20年前雪霧鬧替代道路通行，復興區長...

影／眼明手快！苗栗縣體育會理事長盃競技疊杯賽登場

苗栗縣體育會理事長盃競技疊杯賽上午在縣議會大廳舉辦，吸引各縣市共150名選手參加，縣長鍾東錦到場為選手加油打氣，他強調疊...

桃市房產熱 消保官稽查5案不合格其中1案罰215萬

桃園市房產交易持續熱絡，契約引發的爭議也「熱」，消保官統計去年下半年高達523件，今年8月至11月與地政局聯合稽查，在6...

飆風起！中壢50飆車族聚集擾鄰 警包抄攔24汽機車告發

桃園市中壢區中豐北路今天凌晨聚集3、40輛飆車族準備趁假日飆車，警方動員警力攔阻，飆車族分散逃竄， 警方最後攔下19輛汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。