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中華大學推動茶花創生USR計畫 第5屆茶花祭登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中華大學自5年前開始推動茶花創生USR計畫，師生攜手業者將茶花元素融入課程教學。圖／中華大學提供
中華大學自5年前開始推動茶花創生USR計畫，師生攜手業者將茶花元素融入課程教學。圖／中華大學提供

中華大學為推廣茶花文化、協助地方創生，以茶花產業與社區共榮主題，今天在實踐基地北台灣最大的「佳信茶花園」舉辦第5屆「馥活茶花智慧創生計畫成果展」。另「中華茶花祭」展期至12月22日，邀民眾沉浸茶花園中來場茶花旅行。

中華大學自5年前開始推動茶花創生USR計畫，師生攜手業者將茶花元素融入課程教學，打造產業共榮，並每年舉行「中華茶花祭」活動，展出產學合作的豐碩成果，至今校內已有超過100門課與茶花相關，也藉由引進青少年族群融入，推動創新課程子計畫操作，深入學校及社區交流，盼能激發更多的年輕人對茶花產業的學習熱情，有助於建立具有地方特色的創新學習模式。

計畫主持人、中華大學副校長解鴻年指出，隨著茶花農逐漸老化、農業人口缺工，許多種植技術與專業無法傳承給下一代。因此校方以「永續發展」及「跨域學習」為計畫核心，從「思維推廣」、「合作教育」、「輔導推進」、「產品行銷」、「經驗傳承」等5大主軸作為推動面向，希望能夠提高茶花產業的產值以及發展的可能性。

正值茶花盛開季節，「中華茶花祭」活動期間，於「佳信茶花園」展出創新多元的產學成果，包含建築系學生以3D模擬與創意設計，打造出茶花公園與展間的虛擬實境，並鏈結業師合作夥伴iStaging愛實境指導，在可愛的虛擬角色「茶花仙子」帶領下，實現民眾線上暢遊茶花園的全新體驗。

學生將藉由校內課程了解茶花從產地到茶包的流程，同時以做中學的實地植栽教學，深化茶花相關農知；最後跨足觀光產業，與校內久華旅行社及鄰近茶花園合作，推出浪漫的茶花遊覽車、自行車旅行等等，為其產業創造更多衍生的經濟價值及觀光商機。

對於茶花小旅行系列活動有興趣的民眾，敬請把握機會報名「茶花遊覽車小旅行」，（報名連結：https://forms.gle/k27Xyb93UcdAH8uU7）詳情請洽03-518-6692。

正值茶花盛開季節，「中華茶花祭」邀請民眾共襄盛舉認識茶花產業。圖／中華大學提供
正值茶花盛開季節，「中華茶花祭」邀請民眾共襄盛舉認識茶花產業。圖／中華大學提供
「中華茶花祭」活動中邀請民眾DIY絹印茶花圖案，打造獨一無二的手作藝術品。圖／中華大學提供
「中華茶花祭」活動中邀請民眾DIY絹印茶花圖案，打造獨一無二的手作藝術品。圖／中華大學提供
「佳信茶花園」腹地廣大、品種豐富多樣，花朵茂盛時花海波瀾壯闊。圖／中華大學提供
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老化 遊覽車

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