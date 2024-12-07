司馬庫斯聯外道搶修將完工 12/21起開放遊客通行

颱風「康芮」導致新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯外道中斷，新竹縣政府今天表示，道路搶修工作即將完成，經相關單位開會協商決議司馬庫斯聯絡道路將於21日起開放遊客通行。

新竹縣交通旅遊處今天發布新聞稿指出，司馬庫斯聯絡道路遭颱風重創，道路多處出現路基流失、邊坡崩塌等，尤其二號橋斷裂造成部落聯外通道中斷，影響部落生計與通聯。

交旅處表示，經1個多月搶修、加固流失路基及清除道路土石，目前臨時通行便道已接近完工，後續待中央核定復建工程才會進行橋梁修復。

針對後續事宜，交旅處指出，經與相關單位召開協商會議決議，即日起至12月20日止，除當地居民及各種搶修車輛外，禁止任何車輛進入司馬庫斯聯絡道路，以利完成所有搶修工作。

交旅處表示，自21日起（開放遊客進入）至民國114年1月24日止，依新竹縣政府113年4月30日修正之司馬庫斯產業道路（泰崗岔路口－司馬庫斯部落）車輛禁行路段管制大型重型機車及四輪以上汽車公告方式辦理。

另外，考量行車安全，期間每天晚上6時以後，夜間禁止車輛通行，工區內交通管制由施工廠商負責。

關於114年1月25日春節及櫻花祭期間的司馬庫斯管制措施，交旅處指出，將會另行發布相關資訊。