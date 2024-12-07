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百年桃園大圳隧道健走吸引2千人 相約明年繼續走

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（中）進入桃園大圳隧道水路，參與桃園大圳隧道健行探索。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（中）進入桃園大圳隧道水路，參與桃園大圳隧道健行探索。記者曾增勳／攝影

農田水利署桃園管理處慶祝今年桃園大圳通水百周年，今天在平鎮區舉辦大圳隧道健行，吸引2000人走過大圳隧道水路，別具意義，副市長蘇俊賓說，百年桃園大圳曾是亞洲最長隧道，大圳引水更對民生給水、農工業貢獻大，透過健行代代傳承前人智慧和了解水利工程辛苦。

桃園管理處舉辦桃園大圳隧道健行活動，今年邁向第18年，剛好今年桃園大圳通水百周年，大圳健行活動更具意義，今年大圳隧道健行自龍潭區中正路三坑口至桃園大圳2號隧道，再往桃園大圳進水口至石門水庫坪林公園前廣場，全程3.7公里，其中大圳隧道部分1.7公里，蘇俊賓走進大圳隧道與民眾、水利老兵會合，完成後段隧道健行。

蘇俊賓表示，桃園大圳是日治時期由韓國技師張令紀設計，更徵召桃園、中壢、楊梅、新屋及觀音很多鄉親參與完成，隧道健行源自1996年，當年會長李總集主辦至今18年，甚至前總統李登輝、馬英九及前副總統呂秀蓮都曾走過大圳健行，這段隧道更曾是亞洲最長，大圳最早引水大漢溪，石門水庫蓋好改至水庫引水，水量更穩定，對桃園民生、農工業貢獻大，大圳隧道健走別具意義，希望明年繼續辦下去。

桃園管理處表示，桃園大圳每年12月1日至隔年2月1日斷水停灌期間，該管理處配合歲修辦理大圳隧道健行活動，有別於一般路面的健行活動，大圳健行是在大圳隧道水路健行，希望讓民眾了解水利工程建設的艱辛及努力，參加民眾都有投保旅行平安險，走完全程獲得完走證明和健走禮，非常難得。

桃園市副市長蘇俊賓（中）參與桃園大圳隧道健行探索，呼籲明年續辦。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（中）參與桃園大圳隧道健行探索，呼籲明年續辦。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右前）進入桃園大圳隧道水路，參與桃園大圳隧道健行探索。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右前）進入桃園大圳隧道水路，參與桃園大圳隧道健行探索。記者曾增勳／攝影

桃園 石門水庫 蘇俊賓

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