桃園雪霧鬧聯外替代路重鋪錢到位 月底動工明年完工

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今年9月突然崩塌中斷，無法修復通行，市政府與復興區公所修復20年前雪霧鬧替代道路通行，復興區長蘇佐璽今天下午表示，為強固雪霧鬧替代道路，市府斥資2000萬元，預定本月底前施工，穩固路基和刨除路面重鋪等工程，希望明年4月前完工，方便部落居民通行。

復興區雪霧鬧連接台7線的唯一聯外道路，今年9月間，該路3公里處土石崩塌，「半邊橋」坍塌長約100公尺、塌 面積500平方公尺，雙向中斷，市府檢修無法再修復通行，市府和復興區公所重新整修一條20年前使用的替代道路使用，成為雪霧鬧部落通行便道。

蘇佐爾表示，該雪霧鬧聯外替代道路現有路面不穩、有的地方路基掏空、山坡坡面有坍方之慮，市府斥資2000萬元強固該替代道路，區公所完成發包設計，本月中旬將與部落居民、代表召開施工前說明，預計本月底前施工，進行路面刨除重鋪、坡面護坡及邊溝排水工程，強固掏空路基和坡面，預計明年3月底、4月初完工，讓雪霧鬧部落居民聯外通行便利。