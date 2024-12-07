快訊

彈劾尹錫悅表決倒數！國會外擠爆民眾高喊「滾蛋」 5旬男企圖自焚抗議

瓊瑤11日陽明山花葬開放粉絲悼念 家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園雪霧鬧聯外替代路重鋪錢到位 月底動工明年完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
雪霧鬧聯外替代道路工程款到位，強固該路路基及重鋪工程預計本月底前施工，明年4月完工。圖／復興區公所提供
雪霧鬧聯外替代道路工程款到位，強固該路路基及重鋪工程預計本月底前施工，明年4月完工。圖／復興區公所提供

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今年9月突然崩塌中斷，無法修復通行，市政府與復興區公所修復20年前雪霧鬧替代道路通行，復興區長蘇佐璽今天下午表示，為強固雪霧鬧替代道路，市府斥資2000萬元，預定本月底前施工，穩固路基和刨除路面重鋪等工程，希望明年4月前完工，方便部落居民通行。

復興區雪霧鬧連接台7線的唯一聯外道路，今年9月間，該路3公里處土石崩塌，「半邊橋」坍塌長約100公尺、塌 面積500平方公尺，雙向中斷，市府檢修無法再修復通行，市府和復興區公所重新整修一條20年前使用的替代道路使用，成為雪霧鬧部落通行便道。

蘇佐爾表示，該雪霧鬧聯外替代道路現有路面不穩、有的地方路基掏空、山坡坡面有坍方之慮，市府斥資2000萬元強固該替代道路，區公所完成發包設計，本月中旬將與部落居民、代表召開施工前說明，預計本月底前施工，進行路面刨除重鋪、坡面護坡及邊溝排水工程，強固掏空路基和坡面，預計明年3月底、4月初完工，讓雪霧鬧部落居民聯外通行便利。

崩塌 替代道路 桃園

延伸閱讀

桃園迎新年下周桃食安心 健康永續嘉年華送好禮

壽險業購地一波波…台新人壽砸53億 桃園獵地

東北季風入夜增強桃園以北溼涼 中南部溫差10度

深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯

相關新聞

桃園雪霧鬧聯外替代路重鋪錢到位 月底動工明年完工

桃園市復興區雪霧鬧聯外道路今年9月突然崩塌中斷，無法修復通行，市政府與復興區公所修復20年前雪霧鬧替代道路通行，復興區長...

影／眼明手快！苗栗縣體育會理事長盃競技疊杯賽登場

苗栗縣體育會理事長盃競技疊杯賽上午在縣議會大廳舉辦，吸引各縣市共150名選手參加，縣長鍾東錦到場為選手加油打氣，他強調疊...

桃市房產熱 消保官稽查5案不合格其中1案罰215萬

桃園市房產交易持續熱絡，契約引發的爭議也「熱」，消保官統計去年下半年高達523件，今年8月至11月與地政局聯合稽查，在6...

飆風起！中壢50飆車族聚集擾鄰 警包抄攔24汽機車告發

桃園市中壢區中豐北路今天凌晨聚集3、40輛飆車族準備趁假日飆車，警方動員警力攔阻，飆車族分散逃竄， 警方最後攔下19輛汽...

風災重創1個多月沒收入 司馬庫斯生計困難盼振興觀光

「上帝部落」司馬庫斯今年10月受到颱風康芮重創，至今聯外交通仍未完全恢復，部落居民已經1個多月沒收入，生計困難連吃飯都成...

桃園迎新年下周桃食安心 健康永續嘉年華送好禮

迎接2025新年，桃園市衛生局與農業局策劃「桃食安心健康永續—嘉年華暨食農聖誕市集」，14、15日在藝文特區展演中心的藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。