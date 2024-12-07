影／眼明手快！苗栗縣體育會理事長盃競技疊杯賽登場

苗栗縣體育會理事長盃競技疊杯賽上午在縣議會大廳舉辦，吸引各縣市共150名選手參加，縣長鍾東錦到場為選手加油打氣，他強調疊杯運動除了需要專注力，比賽時的抗壓性更是勝負關鍵；苗栗縣疊杯委員會主委楊明燁表示，縣內已有十多所學校推動發展疊杯運動，希望藉以增進學童手眼協調、專注力等能力。

苗栗縣議長李文斌擔任體育會理事長，今年首度舉辦理事長盃疊杯比賽，參賽選手來自各地，包括新竹縣市、台中、南投、台南等地選手參加，不少家長陪伴孩子前來，親子組也有18位家長參賽。選手在練習區勤練，場面熱絡。

疊杯委員會總幹事莊百雲說，疊杯在縣內推動已有10年，起初很困難，一些學童接受疊杯訓練後，專注力明顯增加，也有助團隊合作，目前縣內有12校推動，其中以國小居多，也有幼兒園、高中加入推動。