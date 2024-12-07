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飆風起！中壢50飆車族聚集擾鄰 警包抄攔24汽機車告發

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢凌晨聚集飆車族假日飆車，警方動員取締，飆車族分散逃竄，查獲改裝汽車及闖紅燈各1件。圖／取自threads
中壢凌晨聚集飆車族假日飆車，警方動員取締，飆車族分散逃竄，查獲改裝汽車及闖紅燈各1件。圖／取自threads

桃園市中壢區中豐北路今天凌晨聚集3、40輛飆車族準備趁假日飆車，警方動員警力攔阻，飆車族分散逃竄， 警方最後攔下19輛汽車、5輛機車盤查取締，飆車族辯稱改裝車是避免磨壞輪胎，警方表示，查獲零星違規改裝汽車及闖紅燈行為，依法開單告。

中壢警方今天凌晨接獲民眾報案，一群年輕汽機車飆車族3、40輛汽機車、估計至少4、50人，聚集在中壢區中豐北路一帶，發出隆隆噪音，準備聚集後飆車，擾亂民眾安寧，警方立即調派20多名警力趕赴現場攔阻防飆取締，這群人隨即分散朝中壢工業區、文中路及中豐北路往青埔方向逃竄。

警方採區域聯防方式攔查，多數改裝汽機車趁機逃逸，警方最後在附近一家超商前，攔下19輛汽車及5 輛機車，逐一比對20多男女身分，警方表示，現場沒有查獲競速行為，查獲1輛改裝汽車及1名機車騎士闖紅燈，警方均依法開單告發，改裝汽車前往監理站複檢。

中壢凌晨聚集飆車族假日飆車，警方動員取締，飆車族分散逃竄，查獲改裝汽車及闖紅燈各1件。圖／警方提供
中壢凌晨聚集飆車族假日飆車，警方動員取締，飆車族分散逃竄，查獲改裝汽車及闖紅燈各1件。圖／警方提供

中壢 飆車族

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