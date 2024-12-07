風災重創1個多月沒收入 司馬庫斯生計困難盼振興觀光

「上帝部落」司馬庫斯今年10月受到颱風康芮重創，至今聯外交通仍未完全恢復，部落居民已經1個多月沒收入，生計困難連吃飯都成問題，新竹縣府昨前往會勘，允諾盡快協助復原，最快12月21日起開放遊客上山，希望明年櫻花季前全面復甦觀光。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，司馬庫斯目前最需要的是恢復聯外交通，讓遊客能夠重返司馬庫斯，因自從颱風沖毀聯外道路以來，部落便失去觀光收入，且農產品也無法外銷，至今已經1個多月，對於仰賴觀光收入的司馬庫斯來說無疑是一大衝擊。

尖石鄉公所指出，司馬庫斯聯絡道路以10K+150處二號橋斷裂最為嚴重，一度造成司馬庫斯成為孤島，不過災後已經搶通便道，部落族人都希望能盡快恢復讓遊客上山，昨天召集居民、縣政府及鄉公所協商會議，拍板定案司馬庫斯重新開放日期。

即日起至12月20日前，除司馬庫斯部落居民及各種搶修車輛外，仍維持禁止任何車輛進入司馬庫斯聯絡道路，以利完成所有搶修工作。不過自12月21日起，將重新開放遊客進入，並且暫時會開放至明年1月24日，再視後續情況進一步放寬道路管制。

考量到便道仍有通行安全疑慮，因此從泰崗岔路口到司馬庫斯部落的路段，12月21日恢復通行後，仍必須實施「道路宵禁」，每天下午6時以後，夜間禁止車輛通行，避免車輛在山路發生意外。

陳盈州指出，新竹縣府在最短時間內全力搶通部落居民賴以維生的道路，希望盡快解決司馬庫斯的生計問題，也希望道路搶通後，能夠解決部落居民就學、就醫及各種生活需求，力拚明年櫻花季前全面恢復，讓遊客能順利趕上櫻花季，一睹司馬庫斯櫻花美景。